Haushalt (noch) ohne Kredite verabschiedet

Umstellung abgeschlossen, Haushalt verabschiedet: Der Merklinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend den von Kämmerin Manuela Uebele erarbeiteten finanziellen Fahrplan für 2018 auf den Weg gebracht – zum ersten Mal in der vom Land vorgeschriebenen Doppik, dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen.

Doch entscheidender ist: Die Gemeinde Merklingen kann auch 2018 Schulden tilgen, muss (noch) keine neuen Kredite aufnehmen und kann investieren: unter anderem in eine neue Ortsmitte, die Erschließung der Industriestraße sowie in den Breitbandausbau. Das sind die größten Vorhaben im Maßnahmenkatalog für das laufende Jahr. Auch Personal wird in der Gemeindeverwaltung aufgebaut. Ein Überblick:

Die Schulden der Gemeinde Merklingen nehmen weiter ab. Am Ende des Jahres soll der Schulstand bei insgesamt 20 000 Euro liegen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 10,18 Euro. Noch im Jahr 2014 betrug der Schuldenstand rund 150 000 Euro, also einer Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 80 Euro. Seither ist ein stetiger Rückgang des Schuldenberges zu verzeichnen. Zum Vergleich: Der landesweite Durchschnitt für Gemeinden mit einer ähnlichen Einwohnerzahl wie Merklingen (rund 2000 Menschen) bei der Pro-Kopf-Verschuldung lag 2016 noch bei rund 744 Euro. Damals hatte Merklngen rund 44 Euro, also deutlich weniger.

Eine Kreditaufnahme ist für 2018 noch nicht notwendig. Für die anschließenden Jahre ab 2019 aber laut Kämmerin Manuela Uebele schon. Denn bereits für das laufende Jahr wird der Haushalt nicht ausgeglichen sein. Für 2018 fällt ein Minus von rund 130 000 Euro an.

Jedoch muss beachtet werden, dass die Gemeinde in diesem Jahr auch Investitionen in Höhe von knapp zwei Millionen Euro tätigt. Dazu zählen unter anderem die Sanierung der Ortsmitte (470 000 Euro), der Breitbandausbau (450 000 Euro), die Erschließung der Industriestraße (300 000 Euro), die Sanierung des Siedlungswegs (250 000 Euro), aber auch ein neues Sargsenkgerät für den Friedhof (5000 Euro) sowie die Absperrtafel für die Merklinger Feuerwehr (15 000 Euro).

Noch kostspieliger als die Investitionen ist allerdings das Personal in der Verwaltung. Rund 1,49 Millionen Euro gibt die Gemeinde dafür im Jahr 2018 aus. 28 Stellen werden damit finanziert. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch 25 Stellen für 1,43 Millionen Euro.

Zunehmen werden im laufenden Jahr auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer. 900 000 Euro sollen in die Stadtkasse fließen. 2017 waren es noch 800 000 Euro. Die Gemeinde sei auf diese Einnahmequelle angewiesen, so Kämmerin Uebele. Gleichzeitig sei aber die Kreisumlage so hoch wie noch nie.

Lob und Dank für die Arbeit von Kämmerin Manuela Uebele gab es von Bürgermeister Sven Kneipp sowie dem gesamten Gemeinderat: „Das ist ein solider Haushalt“, sagte Markus Marth im Namen der anwesenden Ratsmitglieder: „Wir sind bisher immer gut gefahren, wenn wir vorsichtig haushalten und nicht mit überzogenen Erwartungen rangehen.“