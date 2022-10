Hauptversammlung 2022 des Tunvereins 1862 Merklingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 7. Oktober fand die diesjährige Hauptversammlung des TV Merklingen 1862 in der Gemeindehalle Merklingen statt. Vorsitzender Horst Nägele sowie die Abteilungsleiter des TVM berichteten über die Highlights und die Herausforderungen, mit denen der Verein aufgrund Corona in 2021 umgehen musste. Horst Nägele dankte allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement und ihren Einsatz für den Verein.

Für langjährige Mitgliedschaft und Treue zum TVM wurden geehrt– für 40 Jahre: Gudrun Geiger, Gerhard Hack, Christel Kohn, Alexandra Mangold, Manuela Petz, Annemarie Steiner, Karl Steiner.

Für 50 Jahre: Heike Ahmann, Irmgard Allgöwer, Rolf Brändle, Brigitte Burghardt, Georg Fink, Gerhard Fink, Martin Fink, Rene Fischer, Andrea Frieß, Irene Gattiker, Margarete Gaubitz, Karl Hagmeyer, Inge Heisele, Gerhard Hofer, Wolfgang Jung, Karin Kloosterman, Birgit Kohn, Maria Kohn, Walter Mutschler, Angelika Rapp, Armin Ruhland, Ilse Salzmann, Martina Stäb, Dieter Toth, Inge Weber-Kümmel, Manfred Wittlinger, Roland Wörtz.

Für 60 Jahre: Hans Andreas Baumann, Anna Bäumler, Doris Eckart, Anna Fink, Manfred Lohrmann, Jakob Salzmann, Hans Peter Schmid, Anne Söll.

Außerdem ehrte WLSB-Präsident Jonas Esterl verdiente TVM-Mitglieder für ihre ehrenamtliche Tätigkeiten.

Geehrt wurden mit der WLSB-Ehrennadel in Bronze – Kevin Schmidt (Jugendsprecher Tischtennis) und Lars Guggolz (Stellv. Abteilungsleiter Klettern). Mit der WLSB-Ehrennadel in Silber: Ernst Glöckler (Abteilungsleiter Tennis), Stefan Wittlinger (langjähriger Kassierer), Peter Schulte (langjähriger Abteilungsleiter Ski) und Jochen Epple (stellv. Vorsitzender).

Horst Nägele wurde von der Versammlung einstimmig für weitere drei Jahre zum Vorsitzenden gewählt, ebenso Stefan Ott für das Amt des 2. stellv. Vorsitzenden. Als Frauenbeauftragte wurde einstimmig Kathrin Staudenmeyer gewählt.

Vom 10.-12. März 2023 wird nach zwei Jahren Pause auch wieder unsere TVM-Jahresfeier mit Theater stattfinden, zu der wir alle Mitglieder und Freunde des TVM´s sowie die gesamte Einwohnerschaft auch Besucher aus Nah und Fern bereits jetzt schon herzlich einladen. Alle Infos und Termine auch auf www.tv-merklingen.de.