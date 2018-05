Hästräger sind im Kinderhaus Merklingen zu Besuch

Die Merklinger Gemeinderätin Brigitte Burkhardt engagiert sich seit Jahren „in der fünften Jahreszeit“ bei den Mühlenhexen in Mühlhausen. Schon lange versucht sie, das närrische Treiben auch ein wenig in die eigene Dorfgemeinde zu bringen. Doch „Merklingen ist evangelisch und hat mit Fasnet nichts am Hut. Man darf die Leute hier aber ruhig ein bisschen aufmischen.“ Dass es zu einer richtigen „Faschingsgemeinde“ wird, daran glaubt auch sie nicht: „Das werden wir niemals schaffen.“

Am Freitag besuchte „Mühlenhexe“ Burkhardt mit befreundeten Maskenträgern das Merklinger Kinderhaus: „Aufklären, Ängste verlieren, Häs und Masken im wahrsten Sinne des Wortes begreifen“, so das gemeinsame Ziel von Brigitte Burkhardt, Walter Schwaiger, einem Pfingstlümmel aus Hohenstadt, und Tanja Butz von den Schlossberghexen Oberstadion. Und weil sich unter den Erzieherinnen eine begeisterte Fastnachterin befindet, gesellte sich Saskia Wobschall, die sich bei der Guggamusik Rechberghausen engagiert, im Nixengewandt hinzu.

Hexen haben lange Nasen, dicke Augenbrauen und einen Besen. Der gehört unbedingt dazu, wenn die Schlossberghexen ihren Unfug treiben. Schreien sie dann „Schlossberg“ in die Zuschauermenge, reagiert diese mit „Hexa“. Das haben die Kinder des Kinderhauses kräftig für die Faschingsumzüge geübt. Ebenso gewaltig erwiderten sie den „Pfingst“-Schrei mit „Lümmel“ und noch viel besser wurde das Echo auf Brigitte Burkhardts Aufforderung: „Schreit mal so laut, dass die Wände wackeln“. Ihre Aufforderung: „Mühlenhexe rot, grün, schwarz“. Die Antwort: „Machen überall Rabatz“. Ein quietschendes Vergnügen im Kinderhaus. Aber auch bei manch einem von den Kleinsten zeigten sich Zweifel: Durch große, fragende Augen, neugieriges Betrachten von Häs oder Maske und keinerlei Reaktion auf „Lümmel-Schreie“ brachten sie ihre Skepsis zum Ausdruck.

Mühlenhexen haben im Gegensatz zu den Schlossberghexen Haare. Dass es sich um Pferdehaare handele, sei deswegen nicht so schlimm, „weil die ja nachwachsen“, wie ein Junge zu berichten wusste. Und „vor Hexen muss keiner Angst haben, weil es nämlich keine mehr gibt.“ Schlechte Zähne haben sie, weil sie nie zum Zahnarzt gehen, Spinnen auf dem Rücken und nur Unsinn im Kopf, erzählte Burkhardt. „Meine Schwester hat aber trotzdem vor allem Angst“, wusste ein anderer mitzuteilen. Umso besser, dass Masken anzufassen waren, aufgesetzt werden durften und die Hästräger unermüdlich Fragen zu beantworten wussten.