Gruppe gegen interkommunales Gewerbegebiet will Bürgerbegehren

Montagabend. 22.25 Uhr: Bei der öffentlichen Bürgerveranstaltung der Gruppe „AktionLandSchafft“ geht ein umfangreiches Gespräch mit Merklingens Gemeindeoberhaupt Sven Kneipp (parteilos) über das interkommunale Gewerbegebiet zu Ende. Positionen sind ausgetauscht, Fragen wurden gestellt, Fakten geklärt. Lea Baumann von der Gruppe schließt die Veranstaltung in der Merklinger Gemeindehalle mit den Worten: „Wir möchten jetzt ein Bürgerbegehren einleiten.“

Der Abend habe gezeigt, dass das interkommunale Gewerbegebiet, das auf der Gemarkung Merklingens und Nellingens mit einer derzeitigen Größe von 50 Hektar entstehen soll, ein großes Projekt sei – mit Nachteilen. Im Laufe des Gesprächs, so gesteht Baumann ein, seien aber auch Vorteile zum Vorschein gekommen. Und dennoch: „Wir haben unseren Standpunkt. Den hat auch das Gespräch mit Sven Kneipp nicht verändert“, verdeutlicht Baumann. Sie wirbt weiter für Unterschriften für das Bürgerbegehren und eine entsprechende Stimmabgabe – sollte ein Bürgerentscheid kommen.

Erstmals bezeichnen sich die Mitglieder von „AktionLandSchafft“ in der Öffentlichkeit nicht mehr nur als Gruppe sondern als Bürgerinitiative.

19.30 Uhr: Die Gruppe eröffnet die öffentliche Bürgerveranstaltung. Es ist das zweite Treffen. Vorangegangen war der Aufruf „Mach mit und werde aktiv“ zum ersten offiziellen Treffen Ende November vergangenen Jahres. Am Montagabend ist die Gemeindehalle in Merklingen voll. Durch Zwischenrufe ist zu erkennen: Unter den Teilnehmern sind nicht nur Gegner des interkommunalen Gewerbegebiets, sondern auch Bürger (auch aus umliegenden Kommunen), die einfach Interesse am Thema zeigen. Zunächst wird das Vorhaben des Verbands Region Schwäbische Alb mit dem neuesten Stand – also dem Beschluss des Zweckverbands über den Standort – aufgezeigt.

20.10 Uhr: Der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp stellt sich den Fragen der Gruppe, vertreten durch Hans-Dieter Ruhland und Lea Baumann. Die Moderation übernimmt Christoph Salzmann. Mehrere Themenkomplexe werden aufgeworfen, in denen sich wiederum die unterschiedlichsten Fragen für die Gruppe ergeben:

Gesundes Wachstum, Klimaschutz und Ausgleichsflächen: Sollte so viel Fläche „zubetoniert“ werden? Wie steht es um die Kompensation? Braucht es so viel Gewerbe? „Wir wollen biologisch und ökologisch sinnvolle Landwirtschaft. Im Verband kämpfe ich um einen Flächenpool“, sagt Kneipp und erklärt: „Die Umlandkommunen müssen ihren Landwirten auch etwas abnehmen.“ So sollen Flächen für Merklinger und Nellinger Landwirte zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollen sich die weiteren zehn Kommunen im Verband am Ausgleich beteiligen. „Kommt das nicht, dann geht die Planung über meine Zeit hinaus, denn dann stehe ich für das interkommunale Gewerbegebiet nicht länger zur Verfügung“, so der Schultes. Merklingen und seine Bürger seien ihm nicht egal. „Klimaschutz ist aber nicht nur Landwirtschaft“, meinte er. Da müsse ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden – begonnen mit dem Fleischkonsum. Ein Raunen geht durch die Halle. Öffentlicher Personennahverkehr sei ebenso wichtig, wenn auch im ländlichen Raum schwierig. „Aber wir fangen ja schon mal mit den Bahnhof an“, so Kneipp. Der Kommentar Ruhlands dazu: „Den schwarzen Peter an die Landwirte weiterzugeben, finde ich traurig.“ Derweil macht der Bürgermeister klar: Entstünde das Gewerbegebiet nur auf Merklinger Gemarkung, dann mache dies 4,5 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Fläche aus.

Die Erschließung: Sven Kneipp erklärt, dass er von einer sukzessiven Erschließung ausgehe – angefangen mit 20 bis 25 Hektar Fläche. „Der Verband wird nicht ohne weiteres in Infrastruktur investieren“, so der Bürgermeister. Weichenstellungen, wie eine Firma, die sich ansiedeln möchte, seien wichtig. Investieren, aber nur einen kleinen Teil an Wertschöpfung daraus gewinnen: Das Konzept kann die Gruppe nicht verstehen. Lea Baumann plädiert dafür, derzeit bereitstehende Flächen doch erst einmal „zu füllen“. Sie bezweifelt, dass das interkommunale Gewerbegebiet benötigt wird. Ihr Vorschlag: Eigenentwicklung – beispielsweise in Richtung Scharenstetten. Der Merklinger Bürgermeister erklärt die Vorgehensweise. Mit dem Projektstart für den Bahnhof Merklingen habe der Verband definiert, die Kosten von 13 Millionen Euro durch ein interkommunales Gewerbegebiet zu refinanzieren. „Für solche Projekte braucht es die kommunale Zusammenarbeit. Es erleichtert, verbessert und stärkt.“ Außerdem fordere das Land diese Zusammenarbeit, denn „bei mehr als zehn Hektar scheitern wir an der Raumordnung“.

Bei der öffentlichen Bürgerveranstaltung in Merklingen. (Foto: Scholz)

Baumann argumentiert weiter: Die Kosten für den Bahnhof könnte Merklingen aufbringen – in dem die Kommune beispielsweise auf Projekte mit hohen Kosten wie das Backhaus, die Ortsmittensanierung oder auch die Kinderhaus-Erweiterung verzichtet hätte und mit Großprojekten „pausiere“. Dazu Kneipp: „Wir können nicht nur nehmen, sondern müssen auch geben. Nur an uns zu denken, das wäre ,Merklingen first’. Nur Zusammenarbeit bringt uns zusammen weiter.“ Ruhland merkt an, dass es dennoch auch nicht einfach ist, zwölf Kommunen unter einen Hut zu bringen. Beruhigung des Bürgermeisters: Jede Kommune hat genau eine Stimme – egal, wie groß sie ist. So gehe man fair miteinander um.

Nutzen für den Merklinger/Nellinger Bürger: Die Gruppe „AktionLandSchafft“ sieht diesen nicht, eher Nachteile in Sachen Konkurrenz zu ortsansässigen Gewerbetreibenden. Kneipp dazu: „Gewerbliche Entwicklung bedeutet Arbeitsplätze. Jeder Einzelne partizipiert an der wirtschaftlichen Stärke.“ „Doch was passiert, wenn nur Logistikzentren für das interkommunale Gewerbegebiet anfragen?“, möchte Baumann wissen. Kneipp sei sich gewiss, dass das nicht der Fall sein werde. Merklingen schaffe es seit Jahren, andere Gewerbe anzusiedeln; der Verband dementsprechend auch.

Kulturlandschaft: Engagement in den Vereinen, jeder kennt jeden und Dorfcharakter – das soll so bleiben. Die Gruppe habe Angst, dass dies durch starkes Einwohnerwachstum verloren gehe. Kneipp stimmt zu: „Wir können nicht über Maß wachsen. Nur ein gesundes Wachstum lässt sich bewältigen, weil auch Strukturen mitwachsen müssen. Doch das hängt von der Steuerung ab und das tue ich bewusst langsam.“ Der Bürgermeister stimmt mit den drei von der Gruppe genannten Punkten überein: „Ja“ zu gesundem Wachstum, zur Unabhängigkeit (Merklingen soll kein Teil Laichingens werden) und zu einer Zukunft für die kommende Generation. Für eine Stillstandsverwaltung sei er nicht gewählt worden. Ein „Nein“ zum interkommunalen Gewerbegebiet bedeute für ihn allerdings genau diesen Stillstand. Dabei macht Kneipp auch klar: 50 Hektar ist aus seiner Sicht die maximale Größe. Für eine kleinere Einheit sei er ebenfalls immer zu haben.

Bei der öffentlichen Bürgerveranstaltung in Merklingen. (Foto: Scholz)

22 Uhr: Nach einer zehnminütigen Pause geht es in eine Fragerunde. Ein Bürger fragt nach Folgekosten, beispielsweise mit Blick auf Abwasser, und wie mit diesen umgegangen wird. Kneipp: „Ganz einfach: Die Kosten sollen durch alle zwölf Kommunen getragen werden.“ In einer weiteren Frage geht es um die Integrität des Laichinger Bürgermeisters und Verbandsvorsitzenden Klaus Kaufmann. Kneipp positioniert sich klar: „Klaus Kaufmann macht seinen Job als Verbandsvorsitzender sehr gut. Wir werden gut vertreten. Es ist ein Kommunizieren auf Augenhöhe und genau das trägt die Zusammenarbeit.“ Applaus geht durch den Raum. Weitere Themen sind ein Verkehrskonzept sowie gestalterische Regelungen für sich im Gewerbegebiet ansiedelnde Firmen. Bevor die Fragerunde endet, betont Sven Kneipp: „Man darf unterschiedlicher Meinung sein. Mir ist daran gelegen, die guten Ideen der Bürgerinitiative mitzunehmen.“ Ihm sei wichtig, dass sich Merklingen aufgrund der Thematik nicht „auseinander definiert“. Es gehe um den „Dorffrieden“ und einen „fairen Umgang“.

22.20 Uhr: Lea Baumann ergreift zum Abschluss das Wort. Straßenverkehr, Wirtschaftlichkeit, Kulturlandschaft: „Es sind einzelne Punkte, die uns am Herzen liegen.“ Deswegen solle das Bürgerbegehen gestartet werden.

