Grundstein gelegt – Jetzt wächst der Bahnhof Merklingen in die Höhe

Ab sofort wird der Bahnhof Merklingen (Schwäbische Alb) in die Höhe wachsen. Zahlreiche Vertreter aus Kommunal-, Kreis- und Landespolitik – allen voran der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) – haben am Samstag die Grundsteinlegung für den neuen Bahnhaltepunkt nordöstlich von Merklingen gefeiert. 2022 soll er in Betrieb gehen. In Zwischentönen dabei immer präsent: das geplante, aber umstrittene Gewerbegebiet zwischen Nellingen und Merklingen. Welches der grüne Minister aber befürwortet.

Aus jeder der zwölf Gemeinden, die gemeinsam mit dem Land und der Bahn den Bahnhofsbau vorangetrieben haben, findet sich eine kleine Erinnerung in der Zeitkapsel, die am Ende der kleinen Zeremonie im Grundstein des neuen Bahnhofs versenkt wurde. Jeweils ein Mitteilungsblatt war hinein gelegt worden in die Stahlkiste. Die nach und nach zugedeckt wurde vom Mörtel, den die Politiker, der Vertreter der Bahn und die der Baufirma Leonhard Weiss der Reihe nach draufschütteten. Der Akt mutete ein wenig an wie bei einer Beerdigung, im Grunde aber verhält es sich beim Bahnhof um das Gegenteil. Es ist eher wie bei einer Schwangerschaft. Erst sieht man nichts, nach ein paar Monaten umso mehr.

Ab jetzt wird es richtig interessant. Klaus Kaufmann, Vorsitzender des Bahnhofsverbands

Bislang sah man noch recht wenig vom neuen Bahnhof, obwohl schon viel geschafft wurde. Die vorbereitenden Arbeiten liefen vor allem am Baugrund ab. Nun aber soll der tatsächliche Bahnhofsbau starten: die Bahnsteige, die beiden Treppentürme, der Steg, der diese verbinden wird. Schon sehr bald wird man etwas sehen. Und dann immer mehr. „Ab jetzt wird es richtig interessant“, sagte Klaus Kaufmann, der Vorsitzende des Bahnhofsverbands „Region Schwäbische Alb“ (RSA), welcher sich mit einer gedeckelten Summe von 13 Millionen Euro beteiligt.

Verkehrsminister Winfried Hermann (von rechts), Klaus Kaufmann, Sven Kneipp, Jürgen Filius und Martin Rivoir bei der Grundsteinlegung für den Bahnhof Merklingen. (Foto: rau)

Die Feststellung Kaufmanns kann doppeldeutig interpretiert werden. Interessant wird nicht nur zu sehen sein, wie der Bahnhof nun in die Höhe wachsen wird (live zu verfolgen über eine Webcam), sondern auch, wie es mit dem daran anschließenden Vorhaben – dem geplanten Gewerbepark zwischen Merklingen und Nellingen – weitergeht. Dieser ist nicht unumstritten. Zwar deutete sich bei einem Infoabend in Heroldstatt an, dass viele Bewohner der Laichinger Alb für das interkommunale Gewerbegebiet sind; in Merklingen allerdings hat sich Widerstand formiert. Ziel: ein Bürgerentscheid gegen das Gebiet.

Sorgsam mit Flächen umgehen

Zu einem Befürworter des Gewerbeparks gehört auch Verkehrsminister Winfried Hermann (der am Samstag die erste Kelle Mörtel in die Zeitkapsel kippte). Jedoch nur unter Bedingungen. Er habe ein paar „Bitten“, ließ Hermann wissen. Er appellierte an die Verantwortlichen des Verbandes, sorgsam mit den Flächen in dem Gewerbepark umzugehen (maximal 50 Hektar) und den Boden nicht „schnell zu verramschen“. Auch der nächsten Generation sollte noch Handlungsspielraum gelassen werden, außerdem sollten auch neue Modelle ins Auge gefasst werden. Warum nicht stärker in die Höhe bauen?

Diesen Rat hörten nicht nur die Bürgermeister der Verbandsgemeinden, sondern auch die Landtagsabgeordneten Manuel Hagel (CDU-Generalsekretär), Martin Rivoir (SPD), Jürgen Filius (Grüne) und Daniel Rottmann (AfD). Angereist waren auch Martin Bendel, Erster Bürgermeister der Stadt Ulm, sowie Landrat Heiner Scheffold.

Auch ich musste teils erst die eigene Verwaltung überzeugen. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne)

Hermann hob in seiner Rede vor allem die „Gemeinsamkeit“ hervor, dank der es überhaupt erst möglich wurde, den in Summe 50 Millionen Euro teuren Bahnhof auf die Schiene zu bringen. Alle hätten ihren Teil beigetragen, die Kommunen, der Kreis, das Land, die Bahn, die Baufirma. Laut Hermann könne diese am Ende erfolgreiche Konstellation sogar als Modell für andere Projekte gelten. Wobei der Anfang ein schwerer war. „Auch ich musste teils erst die eigene Verwaltung überzeugen“, so der Minister. Doch manchmal müsse man „den Mut haben, zu investieren“.

Hermann zeigte sich überzeugt davon, dass sich dieser Mut auszahlen wird für die Laichinger Alb. Diese werde sehr von dem Bahnhof, aber auch vom Gewerbegebiet profitieren. Nicht nur werde die Mobilität der Menschen vor Ort erhöht, sondern auch die Erreichbarkeit der Region. Was wiederum – wenn es gut gemacht werde – ökologisch sei. Dank des Bahnhofs könnten Ulmer oder Stuttgarter bequem auch zum Arbeiten auf die Laichinger Alb pendeln, ohne ihren Wohnort wechseln zu müssen. Hermann versprach „schnelle Nahverkehrszüge“ und, sich für den Vorlaufbetrieb einzusetzen. Möglichst ab 2022. Man dürfe nicht warten, bis in den Bahnhof Merklingen „Fledermäuse eingezogen sind“.

Neue Schnellbuslinien möglich

Als entscheidend sieht er die Güte des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) an. 400 Parkplätze beim Bahnhof seien zwar schön und gut, doch das werde nicht reichen. Die Busse müssten, hier ist vor allem der Kreis gefordert, auf den Fahrplan der Bahn abgestimmt werden. Klaus Kaufmann meinte hierzu, dass in seiner Gemeinde Laichingen derzeit unter Hochtouren der neue ZOB in der Gartenstraße geplant werde; die meisten Busse sollen über diesen das Umland mit dem Bahnhof verbinden. Hermann erneuerte sein Angebot, dass das Land die Hälfte der Kosten neuer und auf den Bahnhof zulaufender Schnellbuslinien übernehmen werde. Diese könnten Fahrgäste aus Geislingen und Münsingen zum Zug bringen. Beantragen müsste die Buslinien aber die Region.

Auch Kaufmann blickte in die gar nicht mehr allzu entfernte Zukunft. „Dieser Bahnhof hier ist die Initialzündung zu einer zukunftsorientierten Entwicklung.“ Gemeinsam mit der Bevölkerung gelte es nun, „die Potenziale, die der Bahnhof bietet“, auch zu heben, jedoch umwelt- und bevölkerungsverträglich. Kaufmann griff nach einem chinesischen Sprichwort, dass da lautet: „Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“ Sein Wunsch: „Lassen sie uns Windmühlen bauen.“