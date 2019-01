Großprojekt in Merklingen wird teurer als geplant

Die Arbeiten am Retentionsbodenfilter in Merklingen liegen im Plan. Allerdings kommen Mehrkosten auf, wie Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) jüngst den Mitgliedern des Gemeinderates erklärte. Wichtig dabei ist: Die Gemeinde muss trotz der Mehrkosten keinen Cent bezahlen.

600 000 Euro müssen mehr für das große Projekt des Retentionsbodenfilters aufgebracht werden. Diese Verteuerung sei im Rahmen der Gesteinsarbeiten entstanden und bei An- und Abfahrten von Material mit Blick auf Naturschutz. Dort liegen Flächen von Magerrasen an, auf welchem teilweise nichts gelagert werden darf.

Förderbetrag wird hoch gesetzt

„Wir waren dann aber glücklich, dass das Regierungspräsidium Tübingen den Förderbetrag hoch gesetzt hat“, erklärt das Merklinger Gemeindeoberhaupt. Das heißt: Der Förderprozentsatz mit 63,7 Prozent bleibt der Gleiche, der generelle Förderbetrag wird allerdings angehoben.

Der Retentionsbodenfilter liegt an der Kläranlage. (Foto: Scholz)

Abgeschlossen ist mittlerweile auch der Anschluss an die Kläranlage Steinhäule nach Neu-Ulm. Die offizielle Inbetriebnahme soll am 11. Januar erfolgen, heißt es von Sven Kneipp.

Der entstehende Retentionsbodenfilter fasst 3100 Quadratmeter mit den beiden Becken Ost und West. Diese erstrecken sich insgesamt auf einer Länge von 120 Metern und einer Breite von 50 Metern. Ein 4000 Kubikmeter großer Wasserspeicher wird entstehen.

Kläranlage wird stillgelegt

Die Kläranlage wird stillgelegt. Das Schmutzwasser wird in Richtung Neu-Ulm abgeleitet. Ein zweiter Faktor ist das Regenüberlaufbecken. Dieses ist eine Schmutzfangzelle für Regenwasser. Eine Zwischenreinigung wird nötig, bevor dann das Wasser in die so genannte Erdspalte einlaufen kann. Eben diese Zwischenreinigung erfolgt dann über den Retentionsbodenfilter – der etwa so groß wie ein Fußballfeld ist. Das Regenwasser komme aus dem Sammelkanal, laufe über das Rechenhaus durch die Rinne. Anstelle der Belebungsanlage fließt das Regenwasser in den Sammelkanal. Sobald Fang- und Durchlaufbecken voll sind, trifft das Wasser beim Filter ein.

Reinigung des Regenwassers

Dieser Sandfilter habe einen 80-prozentigen Wirkungsgrad bei der Reinigung des Regenwassers. Dieses laufe erst danach in den Erdfall. Der Retentionsbodenfilter hat eine spezielle Beschaffenheit. Auf 25 Zentimeter Filterkies kommen 60 Zentimeter Sand sowie eine Lage Splitt und das anzupflanzende Schilf. Der Bau war für die Gemeinde Merklingen ein Muss, möchte sie das Wasser direkt in das Erdreich einleiten.

2,9 Millionen Euro werden also insgesamt für die Maßnahme investiert. Darin sind die Kosten für die Nachrüstung des Regenüberlaufbeckens, die Elektrotechnik für den Retentionsbodenfilter sowie die Anlage des Filters enthalten. Umgesetzt wird die Maßnahme durch die Firma Ritter und Deeg aus Kötz.

Mehr entdecken: Merklinger Großprojekt nimmt Form an

Mehr entdecken: So entwickeln sich Merklinger Baumaßnahmen

Mehr entdecken: In Merklingen wird kräftig gebaut