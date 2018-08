Großer Bagger trägt den Kosenamen „Eisenschwein“

Es braucht viel Druck, um so manch einen Fels zu lösen. Dann kommen Jörg Hermann und sein „Eisenschwein“ ins Spiel. Wer entlang der Autobahn 8 bei Merklingen in Richtung Stuttgart fährt, dem wird ein großer weißer Bagger auffallen. Der besticht durch seine Dimension.

Das Löffelfassungsvermögen

Fünf Meter breit und 6,2 Meter hoch, wenn der Arm abgelegt ist: Der Bagger wiegt 125 Tonnen und besitzt ein Löffelfassungsvermögen von 6,8 Kubikmetern. Bei manchen heißt das Arbeitsgerät auch „weißer Riese“, für den 49-Jährigen aus Erbendorf in der Oberpfalz ist es sein „Eisenschwein“. „Weil er einfach auch so schwer ist“, erklärt Hermann. Der Baggerführer des Bauunternehmens Josef Rädlinger aus Cham gibt ein weiteres Beispiel, um die Arbeit des Baggers zu verdeutlichen: „Ich brauche drei Löffel, um einen Sattelzug zu füllen. Das heißt: Der Sattelzug ist in weniger als drei Minuten voll.“ Deswegen seien auf der Baustelle auch viele Lastwagen zu sehen. Stillstand gebe es nicht. „Der Einsatz kostet ja Geld. Da ist immer Bewegung“, zeigt Hermann auf.

Vor allem bei Felsen kommt der Bagger zum Einsatz. „Er hat eine starke Reißkraft. Deswegen gehört der Bagger auch eigentlich in einen Steinbruch“, erklärt der 49-Jährige. Jörg Hermann fährt schon seit über 30 Jahren Bagger. „Es steckt also auch viel Erfahrung dahinter“, sagt er und fügt an: „Es macht Spaß. Für solch ein Gerät muss man Leben. Da muss das Herz für schlagen.“

Dennoch sei es auch Stress. Nicht nur wegen des ständigen Drucks, damit kein Stillstand entsteht, sondern auch aufgrund der Bedienung des „Eisenschweins“. „Im Grunde funktioniert er wie jeder Bagger, aber er kann eben nicht überall hinfahren.“ Derzeit kommt das Arbeitsgerät auf der Autobahn-Baustelle zwei Kilometer vom Merklinger Gewerbegebiet entfernt zum Einsatz. „Die kleineren Bagger arbeiten vor, dann komme ich und dann arbeiten die kleineren Bagger wieder nach“, erzählt der 49-Jährige.

Mit Fingerspitzengefühl

Fest steht auch: „Es braucht unheimlich viel Gefühl.“ Eine falsche Bewegung könne fatal und gefährlich sein. Höchste Konzentration sei gefordert. Ein Beispiel: „Der Löffel hat eine Breite von 2,2 Metern. Manchmal muss ich bei einer Brücke von 2,4 Metern durch. Das ist Millimeterarbeit“, so Hermann. Deswegen greife, was er schon zuvor betonte: Jörg Hermann macht seine Arbeit Spaß. Sein Herz schlage für den großen Bagger. Drei davon gibt es insgesamt auf der Baustelle, die laut Aussagen von Hermann dem Bauunternehmen Josef Rädlinger aus Cham gehören.

Mit bewundernden Blicken schaut Alexander Bauernfeind zu. Der 23-Jährige aus Drachselsried ist Student und absolviert gerade sein Praxissemester. „Mit 30-Tonnen-Bagger habe ich schon zu tun gehabt. Aber das sind hier ganz andere Dimensionen“, sagt er und erklärt weiter: „So etwas sieht man sonst nur im Fernsehen. Live ist das etwas ganz anderes.“

Neugierde und Begeisterung

Hermann freut sich über die Neugierde und Begeisterung seines jungen Kollegen. In gut vier Wochen möchte er mit den Arbeiten abgeschlossen haben. „So lange ist der Bagger noch im Einsatz. Ich hoffe, dass ich dann fertig bin, letztlich liegt das am Felsen“, so der Baggerfahrer. Die Baustelle auf der Schwäbischen Alb habe Herausforderungen, die wiederum Auswirkungen auf zeitliche und finanzielle Aspekte habe. Klüftig, massiv, dann wieder Lehm: Der Baugrund auf der Alb ändere sich alle paar Meter. Auf der Großbaustelle gebe es erhebliche Verkarstungs-Probleme. Das betrifft beide Baustellen – den sechsspurigen Ausbau der Autobahn 8 sowie den Bau des Bahnhofs Merklingen. Deswegen lasse sich nie genau vorhersagen, wie lange ein Einsatz – zum Beispiel des Baggers – dauere.