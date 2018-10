Grünen-Politiker: Züge zwischen Merklingen und Ulm fahren ab 2022

Wann fahren Züge zwischen Merklingen und Ulm? Eine Frage, die die Menschen auf der Alb in den vergangenen Monaten ständig begleitet hat. Jetzt soll laut einer Mitteilung des Grünen-Politikers Jürgen Filius feststehen, dass auf der Neubaustrecke Ulm - Wendlingen alsbald Züge fahren, wenn die Strecke fertiggestellt ist – und nicht gewartet wird, bis Stuttgart 21 fertig ist. Das sei Filius bei einem Gespräch am Dienstag im Verkehrsministerium in Stuttgart zugesichert worden, heißt es in seiner Mitteilung am Mittwoch. Der Interregioverkehr solle demnach zwischen Ulm und Merklingen in beide Richtungen im einstündigen Rhythmus stattfinden.

Dies soll laut Mitteilung voraussichtlich ab 2022, zum Fahrplanwechsel, möglich sein. Inwieweit eine stündliche Verbindung nach Stuttgart möglich sein wird, sei nach Angaben des Landtagsabgeordneten noch nicht abschließend geklärt, da sich die Situation bei der Einfädelung der Züge bei Wendlingen aufgrund der hohen Zugdichte nach wie vor schwierig gestaltet.

„Für unsere Region ist es eine gute Nachricht, dass zumindest der Bahnabschnitt zwischen Ulm und Merklingen vorzeitig in Betreib genommen wird. Dies ist in Anbetracht der Anstrengungen, die in der Region für dieses Vorhaben bereits gemacht wurden, auch die einzig richtige Entscheidung seitens der Bahn“, wird Jürgen Filius in der Mitteilung zitiert.

Es ist ein Millionenprojekt: Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Ein Teil davon ist der neue Bahnhof bei Merklingen. Der Geländeeinschnitt für die Gleise und Bahnsteige ist schon fertig.

