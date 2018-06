Gottesdienst nur für Männer mit Bier vom Fass

Mit einem etwas anderen Gottesdienst als üblich hat Merklingens Pfarrer Cornelius Küttner zu einer „MännerZeit“ eingeladen. Zu handfestem Fleischgenuss mit frischgezapftem Bier kamen am Sonntagabend gut 70 Männer in den Kirchgarten. Fast alle aus dem Dorf, ein paar auch aus der Nachbargemeinde Machtolsheim, wo am kommenden Sonntag eine Wiederholung stattfindet. War’s das Bier? War’s das Überraschungspaket? War’s der richtige Zeitpunkt? Tische und Bänke reichten jedenfalls zunächst nicht aus: „Es war viel mehr als ich erwartet habe“, sagt Küttner im Anschluss und meint damit nicht nur die Zahl der Besucher. Auch von der gesamten Stimmung zeigt sich der Pfarrer begeistert und ist damit nicht allein.

Bänke bleiben trocken

Fast hätte das Gewitter mit starkem Regen kurz zuvor noch die Pläne für die „MännerZeit“ durchkreuzt, doch Schlag 18 Uhr blieben die Bierbänke rund um den mit Fleisch bestückten „Smoker“ vor der Merklinger Kirche trocken. Dass sich so viele Männer aus der Gemeinde auf den Weg gemacht hatten und den kleinen Platz zwischen Kirche und Gemeindehaus mit Leben füllten, überraschte nicht nur Küttner mit seinem Vorbereitungsteam: „Das Angebot ist passend, die Zeit stimmt und die Art des Pfarrers spricht mich auch an“, sagt ein Besucher. „Endlich mal was anderes“, fügt dessen Nachbar hinzu. Ein weiterer will sich bloß überraschen lassen und sucht ein bisschen Gemeinschaft. Wer will, kriegt gleich zum Start ein frisch gezapftes Bier in die Hand, immerhin hat die Kaiser Brauerei eigens für diesen Anlass 40 Liter Fassbier gespendet, das Kirchenbier vom letzten Jahr natürlich längst verbraucht. Die Stimmung ist heiter, wenngleich niemand so richtig weiß, was jetzt noch alles kommen soll.

Besonderes Erlebnis

Ein Erlebnis mit „gutem Essen, wertvoller Zeit und kurzen Impulsen“ wurde im Vorfeld angekündigt und Küttner bemerkt in seiner Ansprache, gemeinsam feiern und lachen zu wollen, aber mit Tiefgang. Letzterer spiegelt sich zum Beispiel in kleinen Gesprächsanregungen auf Karten, die auf Tischen ausgelegt sind: „Wem bin ich diese Woche begegnet?“ oder „Was hat mich diese Woche aufgeregt?“ und viele weitere Fragen. An diesem Abend sollen die Gäste in lockerer Runde „bei sich selbst ankommen“, äußert Küttner, zwingt Gespräche in keiner Weise auf, fordert auch keine öffentlichen Bekenntnisse, mischt sich aber munter plaudernd unter die Besucher.

„Pulled Pork“ – Burger zum selbst Zusammenbauen sind schließlich im Angebot, nachdem der Koch Thomas Königsknecht das zart auseinander fallende Fleisch aus dem Smoker holt und zu Salat und Barbecuesoße serviert.

Öffentlicher Impuls für Teilnehmer

Küttners eigener öffentlicher Impuls folgt im Anschluss über Jesus, den Mann mit Löwenherz und Heldenmut, dem Kämpfer. Überleitung: Wo wird Löwenherz und Heldenmut heute gebraucht? Nur bei der Feuerwehr, wo Männer ihr Leben riskieren, um andere zu retten? „Nehmen wir uns das als fröhliche Männerrunde zum Vorbild, denn es gibt keine größere Liebe, als dass jemand sein Leben für Freunde einsetzt. (memu)