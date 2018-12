Gewerbegebiet höchstens 50 Hektar groß – erste Firmen könnten 2024 kommen

Einstimmig hat die Verbandsversammlung des Verbandes „Region Schwäbische Alb“ (RSA) beschlossen, dass für den geplanten Interkommunalen Gewerbepark zwischen Merklingen und Nellingen ein entsprechender Flächennutzungsplan aufgestellt wird. Mit der Erschließung und Bebauung könnte es in fünf Jahren soweit sein. Bei der Versammlung in Laichingen stellte der Verbandsvorsitzende klar: Die Fläche wird höchstens 50 Hektar groß. Auch in einem weiteren Punkt kommt der Verband Kritikern entgegen.

Die schraffierte Fläche zeigt, wo der Regionalverband den Gewerbepark sieht. (Foto: RVDI)

Das Interkommunale Gewerbegebiet zwischen Merklingen und Nellingen hat nicht nur Befürworter. So haben sich Merklinger und Nellinger zur Gruppe „AktionLandSchafft“ zusammengeschlossen, die das Vorhaben kritisch sieht. Kritiker hatten auch am Mittwoch im Sitzungssaal des Alten Rathauses im Zuschauerraum Platz genommen. Sie wurden Zeugen einer Debatte, in der die Verantwortlichen immer wieder darauf hinwiesen, dass es ihnen wichtig sei, auch Skeptiker ins Boot zu holen.

Vor allem die Bürgermeister der am meisten betroffenen Gemeinden Merklingen und Nellingen schickten Mahnungen in die Runde. Man müsse „behutsam vorgehen“, „die Bürger einbinden“, sagte Franko Kopp (Nellingen). Sven Kneipp (Merklingen) erinnerte an die betroffenen Landwirte, die Flächen abgeben müssten. Diesen müssten vernünftige Ersatzflächen in der Nähe angeboten werden.

Sie stehen zu ihrer Meinung und wollen wissen, wie es anderen Bürgern mit der Standortentscheidung zum interkommunalen Gewerbegebiet geht (von links): Roland Salzmann, Stefan Schuler, Walter Bollinger, Lea Baumann, Hans-Dieter Ruhland und Günter Kümmel. (Foto: Scholz)

Auch Klaus Kaufmann, Vorsitzender des Verbandes, welcher den Gewerbepark realisieren möchte und dem zwölf Kommunen angehören, sendete Signale an Gegner der Gewerbeflächen. Tenor: Man werde mit Augenmaß und so flächenschonend wie möglich vorgehen; außerdem nicht über die Köpfe der Bürger hinweg. Kaufmann stellte klar: „Maximal“ soll der Gewerbepark 50 Hektar groß werden.

Hintergrund: Der im Verfahren maßgebliche Regionalverband Donau-Iller würde sogar ein bis zu 70 Hektar großes Gebiet mittragen. Außerdem, so Kaufmann, soll die Erschließung nicht auf einmal, sondern in Etappen erfolgen, in zwei Schritten. Zunächst sollen 25 Hektar erschlossen werden, und wenn neuer Bedarf vorhanden ist, die restlichen 25.

In zwei Bauabschnitten

Und der Zeithorizont? Clemens Künster, der vom Verband beauftragte Planer, kann sich vorstellen, dass die ersten Bagger für den ersten Erschließungsabschnitt in vier bis fünf Jahren anrollen. Bis der Rest erschlossen werden und sich hier Gewerbe ansiedeln könnte, dürften laut Klaus Kaufmann dann noch einmal zehn bis 15 Jahre ins Land ziehen.

Wo das Gebiet im Detail realisiert werden soll, steht noch nicht fest. Die Verbandsversammlung einigte sich jedoch auf den gefundenen und für den am geeignetsten befundenen Suchraum zwischen Merklingen und Nellingen westlich der Landesstraße. Während der Regionalverband hier einen länglichen Bereich entlang der Landesstraße favorisiert, können sich manche auch ein um 90 Grad nach Westen gedrehtes Gebiet vorstellen. In diesem Fall würde sich der neue Gewerbepark an der A8 und der neuen Schnellbahntrasse anschmiegen.

Es wird Einschränkungen geben für Großansiedlungen. Clemens Künster, Projekt-Planer

Zur Sprache kam am Mittwoch auch, dass der neue Gewerbepark unmittelbare Auswirkungen auf die Verbandsgemeinden und ihre eigene Gewerbeentwicklung vor Ort haben wird. „Es wird Einschränkungen geben für Großansiedlungen“, sagte Planer Clemens Künster und erklärte: Große auswärtige Firmen kämen im Verbandsgebiet dann nur noch im Interkommunalen Gewerbegebiet zum Zug. Dies mache ja auch Sinn und sei einer der Gründe, warum solche Gebiete, von denen mehrere Kommunen gemeinsam profitieren (Gewerbesteuer, Arbeitsplätze), überhaupt ermöglicht würden. Dadurch würden Zersiedelung in der Fläche sowie das Verkehrsaufkommen eingeschränkt; durch eben Gewerbe-Konzentration an einem Fleck. Davon nicht betroffen seien jedoch örtliche Handwerker oder Firmen mit Bezug zur jeweiligen Ortschaft. Diesen würden bei ihrer weiteren Entwicklung in örtlichen Gewerbegebieten auch künftig keine Steine in den Weg gelegt.

Ein Standort zwischen Merklingen und Nellingen wird für das Gewerbegebiet favorisiert. (Foto: Kroha/Scholz)

Auch bei der Frage, welche Firmen sich in dem Gebiet ansiedeln dürfen, bezog der Verband Stellung. „Wir werden ganz genaue Richtlinien festlegen“, sagte Klaus Kaufmann. Denn man habe kein Interesse daran, dass „wertvolle Fläche“ von Firmen zugepflastert werde, die kaum Arbeitsplätze schaffen, Logistikfirmen zum Beispiel. Laut Kaufmann habe der Verband schon Anfragen bekommen von „interessanten Firmen“ – aus dem Großraum Stuttgart zum Beispiel.

Formal ist es nun am Gemeindeverwaltungsverband, ein Verfahren zur Aufstellung eines Flächennutzungsplans einzuleiten. Die Hauptarbeit hat aber weiter der Verband RSA. Er muss die Grundstücke erwerben. Merklingens Bürgermeister Sven Kneipp betonte, dass dieser Prozess im Dialog mit den Bürgern und Eigentümern der Flächen geführt werden müsse. Stichwort Dialog: Voraussichtlich im Februar soll es eine Infoversammlung für die Bürger über das Projekt geben.