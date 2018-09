Geschichte so erzählen, dass junge Leute zuhören

Geschichte soll nicht ruhen, nicht in Vergessenheit geraten sondern lebendig gehalten werden. Aus diesem Grund stellen die Mitglieder der Interessengemeinschaft für Geschichte und Brauchtum Merklingen (IGM) ein Aktionswochenende auf die Beine. An zwei Tagen – nämlich am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Oktober, – soll es in der Gemeindehalle eine Menge zu entdecken geben.

„Es werden regelmäßig die unterschiedlichsten Dinge ausgearbeitet. Da kam uns die Idee, eine Veranstaltung zu organisieren“, erzählt Jakob Salzmann von der IGM und fügt an: „Heute muss man flexibel sein und auch mal was anderes machen, um zum Beispiel junge Leute anzusprechen.“ So sei wiederum die Idee entstanden, ein geschichtsträchtiges Werk in einer anderen Form der Aufarbeitung zu präsentieren. „Es gibt die Turmchronik mit 22 Artikel mit verschiedenen Themen. Anlass war der Aufbau des Turm, der dann plötzlich mal in Schieflage kam. Es wurde viel diskutiert. Wir greifen das Thema auf. Die Laienschauspieler vom Turnverein und vom Liederkranz werden einen Sketch aufführen“, berichtet Salzmann. Dieser ist letztlich auch der Höhepunkt am ersten Veranstaltungstag.

Eine Botschaft transportieren

Die Interessengemeinschaft für Geschichte und Brauchtum Merklingen lädt am Samstag, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr in die Gemeindehalle ein. Nach einer Begrüßung gibt es eine Einführung und dann folgt das Theaterspiel nach der Turmchronik aus dem Jahr 1799 von Pfarrer Gottlieb Flaischlen. „Der Pfarrer war hautnah dabei“, erzählt Jakob Salzmann. Themen wie die Glocken, die Materialien, die Arbeiter und deren Lohn, die Kriegsunruhen bis hin zur Größe des Turms, der Aberglaube und Beschuldigungen sind in der Turmchronik enthalten. „Das ist letztlich das Dokument Merklingens mit vielen Schicksalen der Merklinger“, zeigt Salzmann auf. Ihm sei wichtig, durch diese Form der Aufführung trotzdem die Botschaft zu transportieren, dass hinsichtlich des Merklinger Kirchturms schon einiges geleistet wurde. „Der Respekt vor der Leistung ist mir wichtig“, sagt Salzmann. Die Theatervorstellung habe also durchaus auch einen sehr informativen Hintergrund.

Das Denkmal wird saniert. (Foto: Scholz)

An diesem Abend geht es weiter mit zwei Filmen. Der eine stammt vom Landesdenkmalamt und beschäftigt sich mit den Ausgrabungen auf der ICE-Strecke an der Autobahn 8. „In 41 Minuten auf Archäologischem Gleis über die Schwäbische Alb“ heißt der Titel. Dann geht es mit einem Streifen von Johann Koch weiter. Es geht um Aufnahmen von den Vorführungen beim Dorffest im vergangenen Jahr. „Wir haben dort das alte Handwerk gezeigt“, erzählt Jakob Salzmann. Vom Baumstamm zum Balken, vom Balken zum Fachwerk oder auch zur Wasserpumpe: „Das alte Handwerk soll nicht in Vergessenheit geraten.“

Thema ist „Der Löwenmensch“

Weiter geht es dann am Sonntag, 7. Oktober, ab 13 Uhr – ebenfalls in der Gemeindehalle. Zunächst wird ein Film über den „Löwenmenschen“ gezeigt (wir berichteten). Das zweite Standbein an diesem Tag ist eine Ausstellung, die reich an Themen sein wird. In Verbindung zum Film am Vortag wird es auch um die archäologischen Ausgrabungen auf der ICE-Strecke entlang der Autobahn 8 gehen. Mit dabei ist die Turmchronik. Darunter fallen auch Bilder von der Kirchturmrenovierung 1995. Einige Merklinger packten mit an, um das Innere zu sanieren. Als Dank sind die Helfer alle schriftlich im Turm vermerkt.

Göttin Fortuna und Merklingen

Weiteres Thema wird der Merklinger Römische Gutshof sein. Da sei sogar einst eine Fortuna Statue, die römische Göttin des Glücks, entdeckt worden. Wie sich Merklingen im Laufe der Zeit entwickelte, wird in einer Zeittafel mit vielen Jahreszahlen gezeigt sowie im Rahmen der Straßenbebauung. So soll auch dargestellt sein, wie sich die Gemeinde in Sachen Siedlung entwickelte.

Dann wird es einen Bestandteil der Ausstellung geben, der Jakob Salzmann sowie den weiteren Mitglieder der Interessengemeinschaft enorm wichtig ist. Es geht um die Gefallenen in den Weltkriegen. „Der Erste und der Zweite Weltkrieg werden thematisiert“, sagt der Merklinger. Der Name seines Vaters ist ebenfalls auf dem Denkmal an der Kirche notiert. Die Besucher der Ausstellung sollen mehr über die Gefallenen erfahren – aus der Ehrenchronik mit den jeweiligen Kriegsschauplätzen der Soldaten. „Auch das ist ein Thema, das nicht in Vergessenheit geraten darf“, merkt Jakob Salzmann an. Zudem passe es zeitlich sehr gut, da momentan auch das Kriegerdenkmal an der Kirche saniert wird.

Für die Interessengemeinschaft gibt es jetzt jede Menge zu tun, damit am Wochenende alles gut geht. Viel Vorarbeit wurde geleistet, um eine Präsentation zu haben, die alle Generationen anspricht.

Mehr entdecken: Hütte wird eingeweiht und bekommt Schrifttafel

Mehr entdecken: Feldhütte soll wieder ein Unterschlupf sein