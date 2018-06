Geschäfte und Wohnungen sollen Ortsmitte beleben

Die Gemeinde Merklingen möchte ihre Ortsmitte entwickeln, Wohnhäuser und im Idealfall einige Geschäfte sollen für mehr Leben sorgen. Deshalb hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich einen Vorentwurf für das Bebauungsgebiet Ortsmitte Nord auf den Weg gebracht. Das Gebiet befindet sich zwischen der Breite-, Linden- und Hauptstraße, dem Salbergweg sowie der Robert-Bosch-Straße. Der Bebauungsplan betrifft auch den Hof der Familie Söll an der Hauptstraße, der bei einem Feuer im August 2012 abgebrannt war.

In dem etwa 24000 Quadratmeter großen Areal sind Gewerbe und Wohnbebauung erwünscht. Eine Ausnahme gilt für die Familie Söll, der die landwirtschaftliche Nutzung ihres Grundstücks erlaubt wird – allerdings ohne Tierhaltung. Die Familie darf also landwirtschaftliche Geräte auf dem Hof unterstellen, Rinder darf sie aber nicht mehr halten.

Wie berichtet, wollte die Familie auch den abgebrannten Stall wieder aufbauen, jedoch wesentlich größer. Anstatt der zuvor 15 Rinder wollte Landwirt Johannes Söll 167 Kühe in einem neuen Stall unterbringen. Diesem Vorhaben schoben die Gemeinderäte im April 2013 einen Riegel vor: Sie genehmigten nur den Bau des Wohnhauses samt Anbau und Halle.

Ebenfalls nicht zulässig im Bebauungsgebiet Ortsmitte Nord sind unter anderem Tankstellen, Vergnügungsstätten und Gartenbaubetriebe, betonte Stadtplaner Clemens Künster aus Reutlingen, der den Vorentwurf präsentierte. Die künftige Bebauung in dem Gebiet soll sich zudem an den bestehenden Häusern in der Nachbarschaft orientieren.

In Stein gemeißelt ist der Bebauungsplan jedoch nicht. „Die Bürger können Anregungen einbringen“, sagte Clemens Künster. Zunächst prüfen die Träger öffentlicher Belange, wie das Landratsamt, den Vorentwurf. Wenn diese Änderungen wünschen, werden sie übernommen. Dann folgt der Auslegungsbeschluss, und der Plan liegt einen Monat lang öffentlich aus.

Ferienwohnungen denkbar

Ein Änderungswunsch könnte von der Familie Söll kommen. Diese spielt mit dem Gedanken, Ferienwohnungen in dem neuen Hofgebäude einzurichten, das sie seit Mitte Juli 2013 bauen lässt. In diesem Fall wäre eine Nutzungsänderung des Bebauungsplans Ortsmitte Nord notwendig, erklärte Professor Hans Büchner, Anwalt der Gemeinde Merklingen. Denn Ferienwohnungen sieht der Bebauungsplan bisher nicht vor.