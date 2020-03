Gemeinde Merklingen baut neue Schwalbenhäuser auf

Auch in ländlichen Bereichen finden Schwalben immer weniger Möglichkeiten zu nisten. Als Beitrag für den Naturschutz haben sich die Gemeindeverwaltung und der Gemeinderat Merklingen dazu entschlossen zwei Schwalbenhäuser aufzustellen. So entstehen in Merklingen 88 Nistplätze für die bedrohten Vögel.

Ein Schwalbenhaus befindet sich im Salbergweg bei der Freiwilligen Feuerwehr. Dort haben in den vergangenen Jahren bereits Schwalben genistet. Ein weiteres wurde vom Bauhof zwischen einem landwirtschaftlichen Gehöft und dem Zehntstadl an der Hauptstraße aufgestellt. Die Vorbereitungen, unter anderem Fundamentarbeiten, hat der Bauhof schon in den vergangenen Wochen vorgenommen. Mit der Unterstützung des Naturschutzbeauftragten Martin Gröh wurden die Schwalbenhäuser bestellt und aufgestellt. Rund 8000 Euro investiert die Gemeinde Merklingen mit dieser Maßnahme in den Naturschutz. „Nicht nur Mehrfamilienhäuser für Menschen, sondern auch Mehrfamilienhäuser für Schwalben sind in Merklingen ein Thema“, so Bürgermeister Sven Kneipp, der hofft, dass die neuen Häuschen von den Tieren gut angenommen werden. Der Naturschutzbeauftragte freut sich über die gute Zusammenarbeit mit Bauhof und Gemeinde. „Bei uns sind Schwalben willkommen. Ich bin froh, dass wir uns auf diese Art für unsere traditionellen Glücksbringer einsetzen“, sagt Gröh.