Der Alb-Donau-Kreis wird ab dem 1. Januar 2023 die Aufgaben der Abfallwirtschaft als Entsorgungsträger selbst wahrnehmen. Derzeit agieren die insgesamt 55 Kommunen in dieser Sache noch für sich. Das Thema kommt in den politischen Gremien der Gemeinden jetzt noch einmal auf den Tisch: Dieses Mal geht es um eine Verlängerungsvereinbarung für das Einsammeln und Befördern der Abfälle zwischen Kreis und Gemeinde sowie um die Erfassung von Leichtverpackungen. Bei letzterem diskutieren Gemeinderäte, ob der Gelbe Sack oder die Gelbe Tonne gewünscht ist – so auch in Merklingen und Berghülen.

Verlängerungsvereinbarung ist Thema

In Nellingen zeichnete sich in der jüngsten Sitzung ein Mehrheitsbild ab. Mit einer Enthaltung bestätigte der Gemeinderat die Verlängerungsvereinbarung mit dem Alb-Donau-Kreis. Dahinter steht: Die derzeitige Vereinbarung zwischen dem Kreis und den Gemeinden läuft zum 28. Februar 2022 aus. Die Übernahme des Systems durch den Landkreis erfolgt allerdings erst zum Januar 2023. Für diese zeitliche Differenz muss die Verlängerungsvereinbarung – für den Zeitraum vom 1. März 2022 bis zum 31. Dezember 2022 – her.

Persönlich tendiere ich zwar zur Gelben Tonne, aber diese wird dann nur alle vier Wochen geleert. Da ist mir das zweiwöchige System per Sack lieber. Markus Marth, Merklinger Ratsherr

Die Mitglieder des Gemeinderates Merklingen sprachen in der Sitzung am Dienstagabend ebenfalls über dieses Thema und stimmte dem Prinzip mit einer Enthaltung zu. Gleichzeitig wurden die Vor- und Nachteile vom Gelben Sack und Gelber Tonne diskutiert. Auch dahingehend fragt der Landkreis ab, welches Meinungsbild sich in den Kommune zur Handhabung ergibt. Laut Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) könnte der Landkreis einräumen, dass beide Erfassungssysteme möglich wären – Kommunen also durchaus für sich entscheidend könnten, ob sie den Gelben Sack oder die Tonne favorisieren. Eine Wahlmöglichkeit für jeden Einzelhaushalt ist allerdings nicht vorgesehen.

Das sagt der Gemeinderat

Der Merklinger Ratsherr Markus Marth zur Wahlmöglichkeit: „Der Gelbe Sack hat sich mittlerweile doch gut eingeführt. Persönlich tendiere ich zwar zur Gelben Tonne, aber diese wird dann nur alle vier Wochen geleert. Da ist mir das zweiwöchige System per Sack lieber.“ Ähnlich sah es Martin Gröh. Die Abfuhr ein Mal im Monat „geht gar nicht“. Außerdem könne in der Tonne alles verschwinden, es werde schlichtweg einfach nicht mehr „gesehen“, was entsorgt werde. Auf Haushalte komme auch ein Platzproblem zu.

„Lassen wir es dabei“, meinte Ratsfrau Marie-Luise Jakob. Sie bemängelte zwar, dass die Säcke zu schnell reißen, angesichts der Leerung alle vier Wochen schrecke sie aber vor der Tonne zurück. Zustimmung auch von Günter Frohring: „Das Sack-Prinzip hat sich bewährt.“ Diesem Verfahren konnte auch der Bürgermeister zustimmen, zumal künftig möglicherweise noch eine Biotonne eingeführt werde. Mit einer Enthaltung entschied sich das Gremium, den Gelben Sack behalten zu wollen.

Vom Sack zur Tonne

Die gleichen Argumente waren im Berghüler Rat zu hören, doch mit anderem Ausgang. Das Gremium tagte ebenfalls am Dienstagabend und sollte ein entsprechendes Meinungsbild zum Thema abgeben. Die Mehrheit sprach sich für die Gelbe Tonne aus. Bisher wird in Berghülen mit dem Gelben Sack gearbeitet. Dieser erfordere einen geringeren Platzbedarf im Haus, sei transparenter. Auf der anderen Seite würden die Säcke leicht reißen. Das wiederum sei nicht schön anzusehen – gerade bei Wind würden Produkte über die Straße wehen. Auch Tiere hätten ein leichtes Spiel.

Bei der Gelben Tonne sei ein sauberes Ortsbild gegeben. Die einmalige Verteilung und dauerhafte Nutzung des Behälters seien attraktiv. Verwehungen und Zerstörung durch die Tiere würde vermieden und die Geruchsbelästigung eingedämmt. Nachteilig sei, dass für die Tonne wieder ein Stellplatz benötigt wird, diese ein begrenztes Füllvolumen hat und nur vierwöchig abgefahren wird.

