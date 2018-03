„Es ist ein wunderschönes Hobby“

Thomas Beiter kann sich seinen Alltag ohne Musizieren gar nicht mehr vorstellen. Der 59-Jährige ist der Vorsitzende des Musikvereins Merklingen/Alb 1985. Der Verein sucht dringend nach neuen Musikern – seien es Einsteiger, Zugezogene oder auch ehemalige Spieler, die wieder Lust bekommen.

Seit 1985 gibt es in der Gemeinde den Musikverein. Derzeit zählt dieser zwölf aktive Spieler. Saxophon, Flöten, Klarinetten, Trompeten, Flügelhorn, Schlagzeug und Bariton: „Was uns fehlt, sind die Hörner, Posaunen und die Tuba“, erklärt Beiter. Ergänzt werden die Musiker von jenen aus Scharenstetten. Dahingehend besteht eine Spielergemeinschaft – auch um den Fortbestand sichern zu können. „Die Scharenstetter haben eine ähnliche Größenordnung wie wir“, weiß Beiter. Nach dem Auszug aus dem alten Backhaus (vor dessen Abriss) wird seither im alten Kindergarten geprobt. Immer Montagabend ab 19.45 Uhr wird im Wechsel in Merklingen und in Scharenstetten geübt. „Wir wollen uns als gleichwertiger Partner in dieser Spielergemeinschaft einbringen“, verdeutlicht Beiter. Ein weiterer Grund, warum Unterstützer gesucht werden.

Als „Bub“ begonnen

Herkömmliche Blasmusik, Polka, Märsche, Walzer oder auch mal ein paar Oldies: Das Repertoire der Spielergemeinschaft sei umfangreich. Auch damit möchte der Verein Interesse wecken. „Aber die persönliche Situation der Leute verändert sich eben auch immer wieder“, merkt der Vorsitzende an. Eine Ausbildung wird mit drei bis vier Jahren angesetzt. Manch ein Jugendlicher gehe dann zum Studium oder absolviere eine Ausbildung und verlasse so wieder den Musikverein. Das sei der Lauf der Dinge. Deswegen möchte der Merklinger Verein nun „zweigleisig“ fahren. Das heißt: „Wir möchten gerne neue Musiker ausbilden und gleichzeitig ehemaligen Spielern einen Anstoß geben, wieder zu beginnen“, erklärt Beiter. Letzteres sei auch bei ihm der Fall gewesen. Thomas Beiter kommt gebürtig aus dem Schwarzwald. Seit 1989 lebt er in Merklingen und spielt die Trompete. „Ich habe schon als Bub angefangen, Trompete zu spielen. Das war vor 45 Jahren“, erinnert sich Beiter zurück und lacht leicht auf. Zwölf Jahre war er dann bei der Bundeswehr. Eine Unterbrechung.

„Als ich dann nach Merklingen kam, hat mich mein Nachbar angesprochen, ob ich nicht wieder Lust zum Musizieren habe“, zeigt Beiter auf und ergänzt: „Seither bin ich auch dabei.“ Musik sei für ihn ein wichtiger Bestandteil. „Ich finde es toll. Es ist ein Ausgleich – auch wenn man mal den eigenen Schweinehund besiegen und üben muss.“

Musik begleitet durch das Leben

„Dennoch ist Musik für mich ein Begleiter für das ganze Leben. Mein Vater war Musiklehrer. Es ist ein wunderschönes Hobby“, schwärmt der 59-Jährige. Deswegen hoffe er, viele weitere Interessierte für die Musik begeistern zu können. „Außerdem kann man bis in das hohe Alter musizieren“, lockt der Musikvereins-Vorsitzende. Der zweifache Vater habe durch die Musik auch Freundschaften geschlossen.

„Wir wollen nicht den Kopf in den Sand stecken“, sagt er. Dass der Verein etwas bewegen kann, zeige sich auch durch die Aktivitäten. Derzeit wird auf zwei Konzerte – am 15. April in Scharenstetten und am 22. April in Merklingen – hingearbeitet. „Dann wollen wir zeigen, was wir können und wie wir sind“, meint Beiter. Vorab werde noch ein Probenwochenende organisiert.