„Es gab nie ein Extra zum Geburtstag. Eigentlich war das nicht nett.“

Marie Gaida schaut zum Fenster raus. Vor ihr steht eine gebastelte Krippe. „Ich bin auch ein Christkindle“, sagt Gaida, nimmt die Krippe in die Hand und betrachtet sie. Die gebürtige Nellingerin lächelt. „Früher – wenn ich das Datum sagen musste, an dem ich geboren bin – haben immer gleich alle gesagt: ,Ach, Sie sind ja ein Christkindle’“, erinnert sich Marie Gaida zurück. Am 24. Dezember, also heute, feiert sie ihren 95. Geburtstag.

Feiern nicht mehr so wichtig

Das Feiern ist ihr gar nicht mehr so wichtig. Marie Gaida lebt seit 2016 im ASB-Pflegeheim Albblick in Merklingen. Dort fühlt sie sich wohl, vermisst aber ihre Verwandtschaft. „Ich werde immer älter, aber von meiner näheren Verwandtschaft ist gar keiner mehr da“, sagt sie und wird nachdenklich. Dann stellt sie fest: „Es ist in meinem Alter gar nicht mehr so eine Freude, Geburtstag zu haben.“ Sie frage sich, was schön daran sei, so alt zu werden – vor allem, wenn man alleine sei.

Marie Gaida wurde am 24. Dezember 1923 geboren und stammt aus Nellingen: „Damals war es so, dass Frauen gelernt haben, den Haushalt zu führen. Ich bin deswegen nach Ulm gegangen.“ In Ulm habe sie auch ihren ersten Mann kennengelernt. „Er wurde im Krieg vermisst und ist auch nie wieder gekommen“, erzählt sie. Den gemeinsamen Sohn verlor sie ebenfalls – durch Krankheit. Marie Gaida blieb in Ulm, heiratete noch einmal. „Ich hatte außerdem noch zwei Brüder, die aber schon im Krieg gefallen sind und eine Schwester, die mittlerweile auch verstorben ist“, sagt sie.

Trotz der Schicksalsschläge erinnert sich die heute 95-Jährige gerne an ihre Kindheit zurück. „Ich habe einen ganz lieben Opa und eine ganz liebe Oma gehabt“, berichtet sie. Erneut huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Wie sie als Kind ihren Geburtstag gefeiert hat? „Als Kind habe ich keinen Geburtstag gefeiert. Letztlich war der Heilige Abend ja für alle ein Feiertag. Es war alles in einem“, zeigt sie auf und fügt an: „Es gab nie ein Extra zum Geburtstag. Eigentlich war das nicht nett.“ Schön hingegen sei gewesen, dass sie mit der Familie gefeiert habe – als Kind und später auch als junge Frau. „Wir haben als Familie zusammen gehockt, wie das in der Landwirtschaft so war, als gewöhnliche Leute.“ Von ihren Taufpaten hätte sie Schlittschuhe, Ski oder auch Schmuck bekommen. Geburtstag und Weihnachten in einem? „Das hat mich nicht gestört. War und ist einfach so“, sagt Gaida.

Ihr größter Wunsch

In Marie Gaidas Zimmer hängen viele Mandalas. Die 95-Jährige malt gerne, auch zur Weihnachtszeit. Weihnachten wird sie mit den anderen Bewohnern feiern. Ihre Sitznachbarin sei ihr zu einer Freundin geworden. „Auch die Schwestern sind alle nett“, sagt Marie Gaida und fügt an: „Mein größter Wunsch wäre aber, dass ich einschlafe und nicht mehr aufwache.“ Doch das Leben sei, wie es ist – an Weihnachten, zum Geburtstag und auch an allen anderen Tagen im Jahr.