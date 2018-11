Erstes Treffen von Land und Kommunen: Wer zahlt Mehrkosten für Bahnhof Merklingen?

Die Kommunen der Laichinger Alb wollen sich an den Mehrkosten, die für den Bahnhof Merklingen fällig werden, nicht beteiligen. Dies ist ein Ergebnis eines Gesprächs, das Vertreter der Region in Stuttgart mit dem Amtschef von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) geführt haben. Immerhin: Abgelehnt hat dieser die Finanzierung der im Raum stehenden zusätzlichen Millionen durch das Land nicht.

Es war Professor Uwe Lahl, der zweite Mann im Verkehrsministerium hinter Minister Winfried Hermann, der die Delegation der Laichinger Alb und Ulm am Donnerstag in Stuttgart empfing. Und zwar zum ersten direkten Gespräch der Projektpartner Land und Region nach dem Bekanntwerden der Mehrkosten für den Bahnhof Merklingen. Diese könnten knapp zehn Millionen Euro betragen. Statt 43 würde das Projekt dann 53 Millionen Euro kosten.

Winfried Hermann (re.) bei einem Besuch der Baustelle des Bahnhofs in diesem Sommer. (Foto: Scholz)

Doch wer soll die zusätzlichen Millionen zahlen? Das Land? Alle Projektpartner gemeinsam? Was geschieht im Fall, dass keine Lösung gefunden wird?

Wer sich erhofft hatte, die Gesprächspartner würden einen Durchbruch vermelden, der sah sich getäuscht. Zwar ließ das Ministerium am frühen Freitagabend mitteilen, man habe sich in „guter und sachlicher Atmosphäre“ ausgetauscht; von einer Lösung kann aber noch keine Rede sein.

Immerhin scheint eines nun klar: Die Region wird sich nicht an Mehrkosten beteiligen. Der Laichinger Bürgermeister und Vorsitzende des Verbandes Region Schwäbische Alb, Klaus Kaufmann, erklärte: „Die Kostensteigerung ist sehr bedauerlich, aber auch die beteiligten Kommunen sind davon betroffen. Denn wir müssen und werden auch den Anstieg der Kosten für die Umfeldmaßnahmen wie die Parkplätze und Straßen übernehmen. Dem können wir uns nicht entziehen. Aber die kommunale Seite ist bei der Beteiligung von 13 Millionen Euro für das Gesamtprojekt bereits bis an die Grenze ihrer Möglichkeiten gegangen. Mehr ist nicht leistbar.“

Zuvor hatte Amtschef Lahl laut Mitteilung den Wunsch geäußert, dass sich die Region an den Mehrkosten beteiligt. Sein Argument: „Der neue Bahnhof sorgt dafür, dass auch eine ländliche Region wie die Laichinger Alb gut an den klima-freundlichen Schienenverkehr angeschlossen wird. Außerdem wird mit der neuen Bahnstation ein deutlich spürbarer Impuls für eine gute wirtschaftliche Entwicklung in dieser Region gegeben.“

Positiv: Beide Seiten, Land und Region, sind sich laut Mitteilung einig darin, dass dass der Bau der Station für Regionalzüge zwischen Stuttgart und Ulm trotz Kostensteigerung um knapp zehn Millionen Euro weiter wirtschaftlich sei. Und möglich erscheint es nach wie vor, dass das Land die Mehrkosten alleine schultert. Zwar verweist Lahl in der Mitteilung darauf, dass es auf Landesebene „schwierig“ sei, diese abzudecken. Er schließt diese Möglichkeit allerdings auch nicht ausdrücklich aus. Gibt jedoch zu bedenken: Zahlt das Land, könnte dies dazu führen könnte, dass das Angebot an regionalem Zugverkehr im geplanten Vorlaufbetrieb auf der Neubaustrecke eingeschränkt werden muss – „um Kosten zu sparen“.

Da die Neubaustrecke deutlich vor dem Stuttgarter Tiefbahnhof fertiggestellt sein wird, will das Land zwischen Wendlingen und Ulm Regionalzüge fahren lassen und damit die neue Infrastruktur zeitnah nutzen. Klaus Kaufmann und der ebenfalls anwesende Erste Landesbeamte des Alb-Donau-Kreises, Markus Möller, lehnen weitere Einschnitte im Fahrprogramm auf der Strecke strikt ab. „Durch die nicht vollständige und auch nicht rechtzeitige Inbetriebnahme der Strecke müssen wir bereits starke Einbußen am Fahrangebot hinnehmen“, so Kaufmann.