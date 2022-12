Erneut eine absolut tolle Leistung abgeliefert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine erneut absolut tolle Leistung lieferten die Damen der Spielgemeinschaft Berghülen/Merklingen bei ihrem 8:1-Heimsieg in der Bezirksligabegegnung gegen den VfB Ulm in der Merklinger Sporthalle ab. Lediglich zu Beginn der Partie war der Gast voll bei der Sache. Mit Engagement und Kampfeswillen entrissen Oksana Tupotenko/Hannelore Schmauß in einem richtig spannenden Spiel den sich sehr tapfer wehrenden Christine Dukek/Beate Apfel im fünften Satz noch den Sieg. Nach dieser 1:0-Führung allerdings verflachte die Leistung und auch die Gegenwehr der Gäste zusehends. Petra Zeifang/Michaela Hempel sorgten mit einem klaren 3:0 gegen Carina Kanitz/Waleria Fieberg sehr früh für den 1:1-Ausgleich. In den Einzeln ging es für den VfB Ulm dann so richtig dahin. Petra Zeifang (3:0 gegen Hannelore Schmauß), Michaela Hempel (3:0 gegen Oksana Tupotenko), Christine Dukek (3:0 gegen Waleria Fieberg) und Beate Apfel (3:0 gegen Carina Kanitz) sorgten mit einem für die Gäste überraschend angesetzten Zwischenspurt nun für eine nun klare 5:1-Führung.

Die Ulmer Spielerinnen versuchten zwar noch einmal wirklich alles um wieder deutlich besser ins Spiel zu kommen, doch Petra Zeifang (3:0 gegen Oksana Tupotenko) und Michaela Hempel (3:1 gegen Hannelore Schmauß) ließen überhaupt keinen Zweifel an der Entschlossenheit der Spielgemeinschaft aufkommen. Mit diesem 7:1-Zwischenstand war das Unentschieden schon einmal abgesichert. Nun galt es auch noch den so wichtigen achten Punkt zu holen. Wenig Federlassen machte hier Christine Dukek mit Carina Kanitz, als sie nach genau eineinhalb Stunden Spielzeit, mit ihrem 3:0-Sieg den 8:1-Endstand für die Spielgemeinschaft Berghülen/Merklingen herstellte.

Damit haben die Damen der SGM (9:1 /39:18) den SSV Ulm 1846 II (7:1 /31:15), der am Freitag die Tabellenführung mit einem Sieg über den TSV Seissen an sich gerissen hatte, wieder überholt und sich selbst an die Tabellenspitze gesetzt. Am nun kommenden Freitag sind die SSV – Spielerinnen beim Tabellendritten TSV Schelklingen (6:2 /30:20) zum letzten Vorrundenspiel zu Gast. Hier entscheidet es sich dann endgültig, wie die Abschlusstabelle der Vorrunde in der Damen-Bezirksliga aussehen wird. Die Damen-Spielgemeinschaft hat dabei aber sehr gute Chancen, mit einem knappen Vorsprung in die Rückrunde zu starten.