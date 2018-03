Eine Verletzte und 14 000 Euro Schaden nach Unfall

Bei einem Unfall zwischen Merklingen und Nellingen ist am Freitagmorgen eine 20-Jährige leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Demnach führ die gegen 9.50 Uhr von Merklingen kommend mit ihrem Kastenwagen die Landesstraße 1230 in Richtung Nellingen. Auf Höhe von Merklingen bog ein vor ihr fahrender LKW nach rechts ab. Sie übersah im weiteren Verlauf – vermutlich auf Grund einer Unachtsamkeit – den vor dem abbiegenden LKW befindlichen Rückstau und fuhr auf einen Opel Astra auf.

Durch den Aufprall wurde die 33-jährige Beifahrerin im Astra leicht verletzt. Sie wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Der Aufprall war so heftig, dass an beiden Autos ein Schaden in Höhe von rund 14 000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.