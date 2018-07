Zur offiziellen Einweihung des neuen Backhauses in der Merklinger Ortsmitte haben die Architekten Melanie Struwe und Daniel Pfeffer einen symbolischen Schlüssel überreicht. Und nicht nur, weil die Türen im Backhaus künftig nur per Chip geöffnet werden können, wurde das leckere Stück von den Gästen verzehrt.

Der neue Treffpunkt in der Mitte der Merklinger Dorfgemeinschaft ist in der Tat ein Schlüsselerlebnis: „Vielleicht müssen wir das loslassen, was wir waren, um das zu werden, was wir sein könnten“, sagte Bürgermeister Sven Kneipp in Anspielung auf die Sanierungsüberlegungen, die sich der Gemeinderat nicht leichtgemacht hatte. „Da hingen wir alle noch geistig und emotional an dem, was früher war“, erinnerte Kneipp.

Erst der Ideenwettbewerb mit drei Architekturbüros nährte die Vorstellung, dass sich die Nutzung durch Umbau ändern ließe. Die Folge: Ein radikaler Prozess mit mutiger Entscheidung, sich vom Alten zu lösen und Neues zu schaffen. Auch Architekt Daniel Pfeffer ging auf das Haus „mit einer langen und bewegten Geschichte“ ein, in der „es stets um die handwerkliche Herstellung von Lebensmitteln“ ging. „Immer wieder angebaut, umgebaut, angepasst an die Nutzung als Molkerei, Schlachthaus und Backhaus.“ Durch die Industrialisierung der Lebensmittelherstellung sei diese Nutzungsform in den Hintergrund geraten. Zuletzt fanden Fahrschule und ein „Lädle“ im Backhaus Platz, das Schlachthaus blieb ungenutzt.

Nach etwa einem Jahr Bauzeit wurde der einst „radikale“ Beschluss zu einem 680 000 Euro teuren Schmuckstück. Und in ihm kann dennoch das fortgeführt werden, was an dieser Stelle seit Jahren lebte. „Es sind Räume entstanden, die für den Musikverein, den Turnverein, die Landfrauen, Backfrauen, Vereine und Einwohner eine Art Dorfgemeinschaftshaus bieten“, so Kneipp. Der Schwerpunkt liege auf der Begegnung beim Backen und Kochen. Ein Mehrwert ist in einem modernen Gebäude entstanden, im dem sich Bürger gerne begegnen. Dazu ermuntert ein ansprechendes Backhausprogramm mit einladenden Programmpunkten von der Urlaubsküche über Backen bis zum Superfood, der Merklinger Nudel, thailändischer Küche, französischer Lebenskultur und auch Weinprobierabenden.

Weil all diese Pläne in der Umsetzung viel Unterstützung brauchten, bedankte sich Kneipp mit einer Schürze: Beim Vorsitzenden des Musikvereins Thomas Beiter, bei Elisabeth Schmid als Chefin der Landfrauen, bei Ute Grimm von den Homöopathen, bei Steinmetz Paul Georg Baumann, bei Gemeinderätin Marie-Luise Jakob und Maria Geiselmann.

Weinprobe in einer Weinlaube

Frisches Brot aus dem Backhaus gab’s im Anschluss, natürlich auch Kuchen, Kaffee und eine Weinprobe in der eigens dafür aufgebauten Weinlaube. Thomas Königsknecht lockte die vielen Gäste zu einem „pulled pork“, der Musikverein spielte zur Unterhaltung und nicht zuletzt auch die Band Goosebumps – wobei es Gänsehaut nur wegen des schlechten Wetters gab und einer Ausstellung der Interessengemeinschaft für Geschichte und Brauchtum: Hier wurde zurückgeblickt auf die Hungerjahre 1816/17.

Eine kaum vorstellende Not vor gut 200 Jahren, in der Backhäuser ein Rezept nach Professor Autenrieth umsetzten: 15 Pfund Holzmehl, fünf Pfund Getreidesauerteig, zwei Pfund Getreidemehl, dazu Milch und Fett. Der Professor für Anatomie hatte sich das Rezept einfallen lassen und zuvor an seiner Familie und seinem Hund ausprobiert. Erst nach der Obduktion des Tieres gab er es in der Öffentlichkeit bekannt, um den Hunger der Menschen zu lindern. Elsbeth Salzmann hat es in Merklingen ausprobiert und bot davon Kostproben an.