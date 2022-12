Was eine 103-Jährige als Kind an Weihnachten erlebt hat

Es ist der 11. Dezember und die Frau feiert ihren 103. Geburtstag. Sie hat so viel gesehen und erlebt. Ihr Leben hat sie in auf der Alb verbracht. Heute schaut sie aus dem Fenster des Merklinger Pflegeheims auf die an diesem Tag bei zweistelligen Minusgraden erstarrte Landschaft. Sie möchte weder ihren Namen noch den ihrer Angehörigen in der Zeitung oder im Internet lesen. Doch wir kennen diese Namen und glauben, dass es interessant ist, was eine Frau erinnert, welche über ein Jahrhundert überdauert hat. Dies ist ihre Geschichte.

Die alte Frau blickt mit umwölkten Augen auf die weiße Wüste hinter ihrem Fenster. Sie sagt: „Weihnachten war für mich immer mit viel Arbeit verbunden, da die Familie eine Bäckerei und auch eine Wirtschaft betrieb. Auch die Leute brachten oft ihre Bredla zum Abbacken zu uns, einige fingen bereits am Bußtag damit an. Wir haben Vanillebredla, Nußbredla, Zimtsterne und Ausstecherla in großen Mengen gebacken.“

Sie hatte auch Favoriten, wie sie erzählt: „Ausstecherla waren und sind mir am Liebsten. Die Geschäfte haben bei uns die Bredla für ihre Weihnachtsfeiern bestellt. Da braucht man schon eine Menge. In Tortenschachteln haben wir alles schön hergerichtet und einsortiert. An Heiligabend mussten wir für den Herrn Doktor immer eine große Brezel aus Mürbeteig backen. Meine Aufgabe war es, diese Bestellungen auch an Heiligabend auszuliefern. Als ich die Brezel der Frau Doktor brachte, gab sie mir 20 Pfennige und sagte ,dafür kannst du dir ein Hampelmännchen kaufen’. Das vergesse ich nicht. Ich war damals schon aus der Schule, ich war vielleicht 13 oder 14 Jahre alt. Als ich auf dem Heimweg vom Austragen war, da habe ich immer gesehen, wie schon überall die Weihnachtsbäume in den Stuben brannten.“

Die Frau schildert das Weihnachtsfest ihrer Kindheit: „Erst am 1. Weihnachtsfeiertag gab es so etwas wie eine Bescherung für mich und meine Schwester. Vor Aufregung konnten wir kaum schlafen und sind bereits um 5 Uhr in der Früh aufgestanden. Und dann war da eine Puppenstube – mit einer kleinen Küche und Herd! Da haben wir gleich angefangen zu spielen und auch geschaut, was sonst so daliegt. Meistens bekam man noch etwas zum Anziehen. Etwas Besonderes war damals unser Bleyle-Kleid. Ich bekam ein braunes mit Kragen und meine Schwester ein hellblaues. Eine Bekannte von uns hat in der Firma Bleyle in Brackenheim gearbeitet, wir bekamen die Kleider daher etwas billiger. Weil wir im nächsten Jahr dann gewachsen sind, wurden die Kleider dann zum Anstricken gebracht und wir konnten sie daher länger anziehen.“ Die Firma Bleyle war vor dem Ersten Weltkrieg bekannt geworden mit ihren gestrickten Matrosenanzügen für Knaben. Später fertigte man auch Kleider für Mädchen.

„Am dritten Weihnachtstag hat’s meistens geregnet“

Kulinarisch ging einiges auch vor vielen Jahrzehnten auf der Alb, wie die Frau berichtet: „An Weihnachten gab es zum Essen immer eine Gans. Die brachte der Peter aus Westerheim vom Egelsee. Wenn der Peter mit der Gans kam, dann wusste man, dass bald Weihnachten ist. Es gab dazu Spätzla und Rotkraut. Zum Mittagessen kam immer die ledige Schwester des Vaters, und zum Kaffeetrinken kam die andere ledige Tante.“

Am zweiten Weihnachtsfeiertag mussten die Bauern oft ihre Pferde bewegen, damit diese nicht nur im Stall standen. „Sie fuhren mit den von Pferden gezogenen Schlitten durch die Straßen. Da war was los“, erinnert sie sich. Am dritten Weihnachtsfeiertag habe es übrigens meistens geregnet, sagt die 103-Jährige.

Sie hat natürlich auch die Zeit des Zweiten Weltkriegs miterlebt und berichtet: „1940 habe ich meinen Mann geheiratet. Er hat auch in der Bäckerei gearbeitet. Und unser Sohn wurde geboren. 1941 wurde mein Mann eingezogen nach Frankreich, nur im Februar 1941 war er kurz auf Urlaub zu Hause. Dann musste er nach Russland. Am 2. Oktober 1941 ist er in Russland gefallen.“

„Man musste sich dreinschicken“

Davon erfuhr die Witwe erst einen knappen Monat später. Sie erinnert aber heute noch den Tag, als der Brief eintraf: „Am 28. Oktober 1941, da hat es ganz arg geschneit, morgens schon bald kam die Post, der Postbote hatte einen Brief für mich. Ich wusste, dass es keine guten Nachrichten sind. Ich sollte unterschreiben. Ich habe mich geweigert. Da hat meine Schwester für mich unterschrieben. Sie hat auch den Brief geöffnet und sagte er sei gefallen. Ich fragte nur ,Wann?’. Sie sagte ,Am 2.Oktober’.“

Am Anfang, sagt die Frau, sei das sehr schlimm gewesen: „Aber man musste sich dreinschicken. Ich habe mit meinem Sohn weiterhin bei den Eltern gewohnt. Wir haben Weihnachten dann gemeinsam gefeiert. Als mein Sohn größer wurde, haben wir auch am Heiligabend gefeiert. Er bekam einmal einen Zug aus Holz, mit dem er gerne gespielt hat.“

Für den Sohn habe es auch mal einen Stall aus Holz zum Unterstellen seiner Spielzeugpferde gegeben. Am 4. Advent war abends von der Sonntagsschule aus Weihnachtsfeier, da musste der Junge einmal den Josef spielen, und das fand seine Mutter schön. Heute sagt sie: „So ungefähr weiß ich heute noch, was er damals aufsagen musste.“

Wenn man heute die 103-Jährige fragt, was sie mit der Weihnacht verbindet, sagt sie: „Wenn ich an Weihnachten denke, dann denke ich meist an die Zeit, wo ich Kind war.“