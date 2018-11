Einbrecher durchwühlt sämtliche Räume und Kommode

Einbrecher sind am Freitag in Merklingen unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei fanden die unbekannten Täter in einem Haus in der Einsteinstraße nichts Stehlenswertes. Sie richteten jedoch einen Schaden in Höhe von zirka 500 Euro an.

Am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr hebelte laut Mitteilung der Polizei ein Einbrecher die Terrassentür an dem Haus in der Einsteinstraße in Merklingen auf. Auf der Suche nach Beute betrat er sämtliche Räume und durchwühlte eine Kommode. Nach ersten Erkenntnissen fand er dabei nichts Stehlenswertes. Er hinterließ einen Schaden an der Terrassentür von zirka 500 Euro. Einbruchsspezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittlungen übernahm die Ehinger Polizei. Sie nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07391 / 5880 entgegen.