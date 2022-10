Ein Mann verursacht zwei Unfälle

Gleich zwei Unfälle hintereinander hat ein 70-jähriger Mann laut Polizei am Donnerstag in Merklingen verursacht. Das meldet die Polizei.

Gegen 11 Uhr verursachte der Mann innerhalb kurzer Zeit zwei Unfälle. Er bog mit einem Opel, vom Bergweg kommend, in den Amselweg ein. Dabei touchierte er einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend einfach weiter. Kurz darauf fuhr er in der Neugasse frontal auf einen geparkten Lkw. Am Opel lösten durch den Aufprall die Airbags aus. Der Mann erlitt dadurch leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Die Polizei Ehingen (Tel: 07391/5880) ermittelt nun die genaue Ursache der beiden Unfälle und fertigt einen Bericht an die Führerscheinstelle. Der Senior äußerte wohl gegenüber einem Zeugen, an einer Sehschwäche zu leiden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15 000 Euro.

Wie es genau zu den Unfällen im Sachverhalt kam, wird noch ermittelt. Möglicherweise war der Mann nicht in der Lage, sein Fahrzeug sicher zu führen. Hat die Führerscheinstelle Zweifel an der Fahreignung, kann sie ein medizinisches Gutachten verlangen. Die Straßenverkehrsordnung fordert von jedem Fahrer, bei der Teilnahme am Straßenverkehr zu jeder Zeit körperlich fit zu sein.