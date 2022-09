Ein Besuch beim Hundeverein in Merklingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Rund um den Hund“ erlebten die Schüler aus Merklingen ein paar schöne Stunden beim Schülerferienprogramm auf dem Hundeplatz der Merklinger Hundefreunde.

Nachdem die kleinen Hundefreunde ihre Namensschilder erhalten hatten, erzählte ihnen Silvia wie der Hund zum treuen Begleiter des Menschen geworden ist.

Dann ging es auf das Übungsgelände, um sich aus der Nähe anzuschauen, was die Hunde der Hundefreunde Merklingen so machen. So lernten die Kinder, dass es in der Hundeschule genauso ist wie in der Schule und dass es große als auch kleine Hunde gibt.

Angelika zeigte den Kindern wie ihre drei ausgebildeten Rettungshunde Menschen suchen, die vermisst werden. Dabei durften sich einzelne Kinder verstecken und es dauerte nicht lange bis sie von den Hunden gefunden wurden.

Anschließend durften die Kinder unter all den älteren, jüngeren, kleineren oder größeren Hunden auf dem Hundeplatz ihre Lieblingshunde aussuchen, diese streicheln oder mit ihnen zusammen eine kleine Runde auf dem Platz laufen.

Ein absolutes Highlight war das „Wer ist schneller – Hund oder Kind“ Spiel. Jedes Kind suchte sich einen Hund aus gegen den es in dem Spiel antreten wollte. Dabei stellten sich Hund und Kind in einer Linie auf. Nach dem Kommando: „auf die Plätze fertig los“ mussten das Kind und der Hund so schnell wie möglich rennen.

Vor der abschließenden Stärkung mit einem „Hotdog“ bekamen die kleinen Hundefreunde eine Urkunde als Andenken an tolle Stunden bei den Hundefreunden Merklingen überreicht.