Durchwachsene Ergbnisse bei den Junioren

Eine wirklich absolut tolle Leistung zeigen die U18 Jungen I bei ihrem 6:2 Heimsieg gegen die SG Griesingen I am Sonntagmorgen. Philipp Bausenhart/Sinaudin Rondic besorgten dabei in den Doppeln die 1:0 Führung, die durch den Gast allerdings kurz darauf zum 1:1 egalisiert wurde. In den darauffolgenden Einzeln gelang es dem TVM–Nachwuchs dann aber sich deutlich besser in Szene zu setzten und durch Philipp Bausenhart, Sinaudin Rondic und Finn Baumann eine 4:1 Führung herauszuholen. Im Anschluss verkürzte der Gast dann noch einmal zum 2:4, bevor erneut Philipp Bausenhart und Sinaudin Rondic nach genau einer Stunde Spielzeit den hochverdienten 6:2 Endstand herstellten.

Mit 1:9 deutlich unter Wert mussten sich die U18 Mädchen in der Bezirksligapartie beim Tabellenführer TSV Beimerstetten geschlagen geben. Bereits in den Doppeln waren die Gastgeberinnen etwas überlegen und gingen hier auch gleich mit 2:0 in Führung. Merklingen versuchte dann in den Einzeln noch einmal alles. Beimerstetten jedoch hatte auf wirklich fast alle Versuche eine noch bessere Antwort parat.

So war es Elena Dorm die für Merklingen den Ehrenpunkt holte. Beimerstetten holte nach über eineinhalb Stunden Spielzeit den Siegpunkt zum 9:1 Endstand.