Dorfentwicklung, Gewerbe, Familie und Vereine: Liste formuliert Ziele

Zehn Personen sind auf der Liste „Unabhängige Wähler Gemeinschaft“ in Merklingen zu finden. Sie wollen sich für die Gemeinderatswahl am 26. Mai in Merklingen zur Verfügung stellen. Sieben davon sind bereits Mandatsträger.

Markus Marth, der Rektor der hiesigen Schule, gehört dem politischen Gremium seit dem Jahr 1999 an. Er ist stellvertretende Bürgermeister, vertritt also das hauptamtliche Gemeindeoberhaupt Sven Kneipp (parteilos). Mit dabei ist auch Brigitte Burghardt. Die gelernte Industriekauffrau ist seit dem Jahr 2009 Gemeinderätin. Diplom-Ingenieur Hans-Jürgen Betz setzt sich für seine Kommune ebenfalls ein, sitzt seit 1994 im Gemeinderat Merklingen. Martin Gröh (Rentner) und Andreas Stolz, Maschinenbautechniker, sind seit dem Jahr 2014 im hiesigen Gremium dabei. Mit von der Partie ist zudem Horst Nägele. Der Hausmann ist seit 1999 im Gemeinderat vertreten und stellvertretender Bürgermeister. Seit 2004 ist der Diplomingenieur Klaus Danzer Teil des Gremiums und so einer der ehrenamtlichen Entscheidungsträger. Zur Wahl möchte sich außerdem die Diplom-Finanzwirtin Arabella Mutschler stellen. Sie kennt das Metier, war in der Zeit von 2009 bis 2014 bereits als Gemeinderätin tätig. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur Markus Bergdolt möchte ebenfalls für seine Gemeinde auf der Liste der Unabhängigen Wähler Gemeinschaft eintreten. Der Maschinenführer Peter Lieder vervollständigt diese Liste.

Einige Ziele stehen fest

Einige Ziele haben die Mitglieder der Liste bereits für sich formuliert. Es geht ihnen um eine zukunftsorientierte, nachhaltige Dorfentwicklung für Jung und Alt, um eine ebenso bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Gewerbestandorts, um die sinnvolle Nahverkehrsanbindung mit Bus und Bahn sowie um die Förderung einer modernen Infrastruktur. Die Liste möchte Familie und Vereine unterstützen, die Landwirtschaft und die Landschaftspflege stärken und sich für eine ausgewogene Finanzpolitik einsetzen.

Der Gemeindewahlausschuss Merklingen wird die Wahlvorschläge im Rahmen einer öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 28. März, ab 19 Uhr prüfen und über die Zulassung entscheiden. Treffpunkt ist das Rathaus.