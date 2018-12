Dieses Quartett bringt Festlichkeit nach Merklingen

Festliche Adventsmusik soll in Merklingen zu hören sein – und zwar am Samstag, 22. Dezember, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche zu den Heiligen Drei Königen. Das Blechbläserquartett „Deciso Brass“ aus Oberschwaben-Allgäu ist zu Gast. Nach der vollbesetzten Merklinger Kirche vor zwei Jahren kommen die vier professionellen Blechbläser nun wieder nach Merklingen, heißt es in der Mitteilung.

Alle Musiker sind als Dozenten an verschieden Musikschulen/Hochschulen Oberschwabens und Vorarlbergs tätig sowie an verschiedenen Sinfonieorchestern international.

buntgemischtes Programm

Ein buntgemischtes Programm mit Werken aus der Barockzeit bis zur Moderne sowie Solovorträge unter anderem Alphorn, Euphonium und Trompete als auch vorweihnachtliche Volksweisen und Weihnachtslieder erwartet laut Mitteilung das Publikum.

An der Orgel wird Matthias Burth zu hören sein. Die Posaune spielt Volker Bereuter. Das Euphonium liegt in den Händen von Markus Mikusch. Trompetenklänge sind von Margit Csökmei und Katharina Bertsch-Weber zu hören. Letztere hat ihre Wurzeln mütterlicherseits in Merklingen. Katharina Bertsch-Weber wurde 1983 geboren, erhielt mit acht Jahren ihren ersten Trompetenunterricht im heimischen Musikverein Wolfegg und ab 2001 dann an der Württembergischen Musikschule Wangen bei Alfred Gross. Mit 19 Jahren gewann sie laut Mitteilung den ersten Bundespreis bei Wettbewerb „Jugend musiziert“.

Studium bei internationalen Persönlichkeiten

Sie studierte bei internationalen Persönlichkeiten, unter anderem bei Professor Wolfgang Guggenberger in München und Trossingen, bei Professor Hans Gansch, (Solotrompeter der Wiener Philharmoniker, Mozarteum Salzburg), bei Frits Damrow (Solotrompeter Concertgebouworchestra Amsterdam) und Laurent Tinguely, (Solotrompeter der Oper Zürich). Die Studiengänge, Diplom- Musiklehrer an der Musikhochschule Trossingen und Master Performance-Orchester an der Züricher Hochschule der Künste, hat Katharina Bertsch-Weber laut Mitteilung allesamt mit der Bestnote abgeschlossen.

Zahlreiche Orchestererfahrungen konnte sie unter anderem bei den Stuttgarter Philharmoniker, beim Theater Augsburg, Bundespolizeiorchester München, bei der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und der Oper Zürich sammeln. Meisterkurse folgten bei Professor Reinhold Friedrich, Wolfgang Bauer, Matthias Höfs, Klaus Schuhwerk, Hannes Läubin und Kristian Steenstrup.

Begeisterte Kammermusikerin

Bertsch-Weber sei begeisterte Kammermusikerin. Durch ihre aktive musikalische Tätigkeit habe sie auch das Quartett „Ceciso Brass“ ins Leben gerufen. Derzeit ist sie als Musikpädagogin tätig und lehrt seit dem Jahr 2014 an der Musikschule Leiblachtal in Höbranz das Fach Trompete.