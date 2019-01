Diese Projekte werden 2019 in Merklingen angepackt

Projekte fortführen, andere wiederum neu beginnen: Auch in diesem Jahr ist in der Gemeinde Merklingen einiges geplant. Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) schaut auf die wichtigsten Maßnahmen, die vorangetrieben werden sollen oder auch neu hinzukommen.

Vorhaben fortführen: In diesem Jahr werden die Bauarbeiten rund um den Retentionsbodenfilter bei der Kläranlage weiter geführt und beendet. Der Ableitkanal für Abwasser, das künftig zur Kläranlage Steinhäule in Neu-Ulm geführt werden soll, ist angeschlossen und wird am Freitag, 11. Januar, in Betrieb genommen. In einem weiteren Schritt geht es um das Regenwasser, das im Retentionsbodenfilter aufbereitet werden soll. Dazu gibt es zwei Becken. Diese Reinigung wird nötig, bevor das Wasser in die so genannte Erdspalte einlaufen kann.

Ebenfalls weitergeführt werden die Arbeiten in der Ortsmitte. Nach der umfangreichen Sanierung soll das neue Zentrum Merklingens eingeweiht werden – gemeinsam mit einem Dorffest. Der Termin steht schon fest: Das Dorffest sowie die Einweihung der Ortsmitte sind für den 27. und 28. Juli dieses Jahres geplant.

Im Blick bleiben auch die Sanierung des Kriegerdenkmals sowie das Gewerbegebiet Brühl II. Die Industriestraße soll dahingehend – mit neuer Straßendecke und Parkplätzen – fertiggestellt werden.

Neue Projekte der Gemeinde: Im Jahr 2019 soll die Lindenstraße erschlossen werden, außerdem soll in Teilen ein Gehweg angelegt werden. Zudem, so der Merklinger Bürgermeister, wird sich die Kommune der Verkehrsinsel am Ammerweg – also am Ortsausgang in Richtung Reithalle und Machtolsheim – annehmen. Das Provisorium ist stark beschädigt. Es soll eine dauerhafte Lösung gefunden werden.

Die provisorische Verkehrsinsel soll angegangen werden. (Foto: Scholz)

Eine Erweiterung der Bertha-Benz-Straße in Merklingen ist vorgesehen. Kostenpunkt: 260 000 Euro. Eine Summe von 80 000 Euro ist für die Ertüchtigung des Regenüberlaufbeckens beim Parkplatz vor dem Backhaus eingeplant. Es bedürfe einer neuen Steuerung und eines neuen Feinfilters.

Thema in der Gemeinde wird der Bebauungsplan (B-Plan) für das Industriegebiet Nord-Ost II. Laut Sven Kneipp ist vorgesehen, dass danach eine Erschließung im Jahr 2020 erfolgen kann.

„Ganz großes Thema für dieses Jahr ist der Breitbandausbau – im Speziellen geht es um die Backbone-Trasse“, erklärt das Merklinger Gemeindeoberhaupt. Die entsprechende Leitung komme aus Nellingen und muss von Merklingen in den Ort geführt werden. Kneipp rechne mit Kosten von einer Millionen Euro. „Wir müssen los planen. Es ist wichtig, das voranzutreiben. Wir müssen Mittel binden, sonst wird der ländliche Raum abgehängt“, sagt Kneipp. Klar sei: „Internet wird künftig wie die Wasserversorgung zur Grundversorgung zählen“. Da gehe es nicht nur um schnelles Internet für Gewerbetreibende. „Es muss bis in die einzelnen Wohngebiete gehen. Es wird uns viel Geld kosten, aber es wird kommen“, so der Bürgermeister. Gemeinsam mit anderen Kommunen – wie Nellingen – möchte er dabei an einem Strang ziehen.

Breitband ist Thema. (Foto: Jan Woitas)

Weg vom Papier, soll das Motto für den Gemeinderat sein. Der soll EDV-technisch neu ausgestattet werden – beispielsweise mit Tablets, mit denen die Sitzungsunterlagen dann abgerufen werden können.

Fair, zeitgemäß und rechtssicher: Die Gemeinde Merklingen möchte in diesem Jahr Kriterien für die Bauplatzvergabe erarbeiten. 19 Bauplätze stehen laut Kneipp zur Verfügung – 60 Personen hätten für diese schon ihr Interesse bekundet.

Ideen sind auch gefragt, wenn es um die räumliche Entwicklung der Kernzeitkids in Merklingen geht. „Die Thematik der Betreuung wird in der Gesellschaft immer stärker. Wir haben eine hervorragende Betreuung, brauchen aber Platz“, verdeutlicht Sven Kneipp.

Ich hoffe, dass die konstruktive Arbeit zum Wohl der Gemeinde mit einem Gesamtblick behalten wird. Sven Kneipp, Bürgermeister

Auf der Suche nach einem geeigneten Platz ist die Kommune darüber hinaus für eine öffentliche Grillstelle. „Das Thema wurde von Bürgern im Rat angesprochen“, erklärt der Bürgermeister. Sven Kneipp schaut noch auf den 26. Mai. Dann finden die Kommunalwahlen statt. „Ich hoffe, dass die konstruktive Arbeit zum Wohl der Gemeinde mit einem Gesamtblick behalten wird“, sagt er und fügt an: „Ich vertraue darauf, dass sich Menschen aufstellen, die diesen Gedanken vorantreiben wollen.“