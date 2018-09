Kraftstoff und Werkzeuge waren die Beute von Dieben am Wochenende in Merklingen und Ulm. Der Diebstahl auf der Baustelle im Gewann „Bannholz“ bei Merklingen wurde laut Polizei am Montag gegen 7 Uhr entdeckt. Unbekannte hatten an drei Baggern und einem Lastwagen etwa 800 Liter Diesel abgeschlaucht. In den Baggern fanden die Diebe zudem Werkzeug. Das nahmen sie auch mit.