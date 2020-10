Diebe machen auf Baustellen Beute

Diebe haben in Merklingen Beute gemacht. Auf zwei Baustellen waren Unbekannte bei Merklingen zwischen Mittwoch und Donnerstag unterwegs. Unbekannte brachen auf einer Baustelle an der A8 einen Werkzeugcontainer auf. Darin befanden sich mehrere Baustellengeräte, darunter auch mehrere hundert Kilogramm schwere Rüttelplatten. Die nahmen die Unbekannten mit. Der Abtransport dürfte mit einem größeren Fahrzeug mit Ladekran erfolgt sein. Auf einer weiteren Baustelle an der A8 entdeckten Diebe einen Meißel eines Baggers. Der war zwar zwischen anderen Geräten eingeklemmt. Dennoch gelang es den Unbekannten diesen zu entwenden. Der Polizeiposten Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen auch, inwieweit die Diebstähle in Zusammenhang stehen.