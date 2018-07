Dieb sucht Jugendhütte auf

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag in eine am Ortsrand von Merklingen gelegene Jugendhütte gewaltsam eingedrungen. Um die gut gesicherte Eingangstür zu öffnen, musste der Täter brachial vorgehen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Mann Spirituosen, Bargeld und eine Spielekonsole mit dazugehörigen Spielen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 1400 Euro. Der entstandene Schaden beträgt rund 100 Euro.

Radfahrer verletzt sich

GEISLINGEN (sz) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr in Geislingen im Kreuzungsbereich Sedan- , Eyb- und Siedlungsstraße gekommen, bei dem ein Fahrradfahrer mittelschwer verletzt wurde. Ein 71-jähriger Skoda-Lenker befuhr die Eybstraße in Richtung Klinik und missachtete die Vorfahrt eines 73-jährigen Radlers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der 73-jährige zu Sturz kam. Es entstand Sachschaden von 800 Euro.

Alkoholisiert auf Hauswand

BAD URACH (sz) - Ein 31-jähriger Opel-Fahrer ist am Samstag gegen 2.45 Uhr in Bad Urach auf eine Hauswand gerast. Aufgrund Alkoholeinwirkung beherrschte er sein Fahrzeug nicht mehr, wodurch er zuerst gegen einen geparkten Fiat und dann gegen eine Hauswand fuhr. Nachdem der 31-jährige noch 350 Meter weiter gefahren war, entschloss er sich, die Polizei zu verständigen. Zur genauen Bestimmung seines Alkoholgehalts im Blut musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde auf staatsanwaltliche Anordnung beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Jugendliche flüchten ins Feld

EHINGEN (sz) - Mehrere Personen wurden beobachtet, wie sie am Samstag gegen 5.30 Uhr von einem Auto in Ehingen-Gamerschwang die Kennzeichen wegrissen. Als sie sich ertappt fühlten, warfen die Täter die Kennzeichen in einen Garten und flüchteten im einem Auto zunächst in Richtung Oberdischingen, kamen dann jedoch auf der B 311 wieder zurück. In Öpfingen stellten sie das Fahrzeug in-einem Wohngebiet ab und gingen zu Fuß weiter. Nachdem sie dann von einer Polizeistreife auf einem Feldweg festgestellt wurden, verschwand das Quartett in einem dortiges Maisfeld.

Nachdem die Suche des umstellten Ackers, unter anderem mit einem Polizeihund, erfolglos blieb, wurde gegen 7.30 Uhr ein Polizeihubschrauber angefordert. Während seines Einsatzes stellten sich dann-schließlich bis 8.30 Uhr drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren. Der Vierte konnte sich allerdings der Festnahme entziehen.