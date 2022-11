Die TVM - Tischtennisherren I schlagen den TSV Berghülen 9:7

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem Sieg und gleich vier Niederlagen waren die TV Merklingen Tischtennis-Mannschaften nicht wirklich zufrieden. Die Herren I retteten sich beim 9:7 Erfolg gegen den TSV Berghülen mit letzter Kraft gerade noch so über die Ziellinie. Die Herren II dagegen mussten sich beim TSV Langenau II mit 3:9 geschlagen geben und verloren am nächsten Tag mit 4:9 gegen die SF Dornstadt II unglücklich. Zwei klare Niederlagen hingegen mussten die Herren III mit 0:8 gegen die SF Dornstadt III und mit 2:8 gegen den TSV Schelklingen I hinnehmen.

Einem Ritt auf der Rasierklinge glich der hauchdünne 9:7 Erfolg der stark ersatzgeschwächten Herren I, im Lokalderby der Kreisliga A Gruppe 3, gegen den TSV Berghülen I in eigener Halle. Beide Teams schenkten sich nichts und kämpften um jeden einzelnen Punkt, Satz und auch jedes Spiel. Frisch und frech spielten die Gäste gleich zu Beginn der Eingangsdoppel auf. Andreas Haßler/Mike Steeb besorgten zwar mit ihrem 3:0 Erfolg über Hans-Peter Buschko/Thomas Müllner das 1:0 für den TVM, dann jedoch holte Berghülen überraschend die nächsten Punkte.

Oliver Mutschler/Patrick Zeifang (3:2 gegen Andy Freund/Harry Diefenbacher) und Daniel Kreuzer/Lukas Frank (3:1 gegen Bernd Strohm/Frank Waldeck) besorgten das 2:1 für die Gäste. Andreas Haßler (3:2 gegen Oliver Mutschler) glich wieder zum 2:2 aus. So ging es bis zum 6:6 Zwischenstand weiter. Dann gewann Bernd Strohm gegen Patrick Zeifang zum 7:6, während sich Harry Diefenbacher mit allerletzter Kraft und viel Glück mit 3:2 gegen Thomas Müllner behauptete und mit diesem 8:6 schon einmal das Unentschieden sicherte. Lukas Frank warf dann für die Gäste noch einmal alles in die Waagschale und bezwang Frank Waldeck mit 3:1 zum 7:8 Zwischenstand. Nun musste es also das Schlussdoppel richten. Hier waren es Andreas Haßler/Mike Steeb, die sich gegen Oliver Mutschler/Patrick Zeifang mit 3:0 deutlich durchsetzten und damit dem TVM-Team nach langen dreieinhalb Stunden Spielzeit den umjubelten 9:7 Sieg schenkten. Für den TV Merklingen waren Andreas Haßler und Harry Diefenbacher je zweimal siegreich. Je einen Siegpunkt steuerten Mike Steeb, Andy Freund und Bernd Strohm bei.

Am kommenden Sonntag, 27. November ist die Damen Spielgemeinschaft Berghülen/Merklingen um 15 Uhr beim ebenfalls noch Verlustpunktfreien SSV Ulm 1846 II zu Gast.