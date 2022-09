Die TVM-Tischtennisabteilung startet mit Niederlagen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei deutliche Niederlagen gab es für die Herrenmannschaften der TV Merklingen Tischtennisabteilung zum Saisonstart. Schon am Freitagabend unterlagen die Herren II beim RSV Ermingen I mit 4:9, während sich die Herren III am Samstagabend Zuhause dem TSV Neu-Ulm IV mit 3:9 geschlagen geben mussten.

Trotz großer Gegenwehr klar geschlagen geben mussten sich die Herren II bei ihrer 4:9 Niederlage, in der Kreisliga B Gruppe 3 Partie, beim RSV Ermingen I am Freitagabend in der Hochsträßhalle. Nach einem frühen 0:1 Rückstand sorgten Harry Diefenbacher/Bernd Keller für das 1:1, ehe die Hausherren quasi aus dem Nichts zum 4:1 davonzogen. Kevin Schmidt und Frank Waldeck brachten das TVM – Team dann mit einer richtig starken Leistung wieder zum 3:4 heran. Nachdem die Gastgeber das Spiel zum 5:3 holten, sorgte Bernd Keller postwendend für den 4:5 Zwischenstand. Dann aber ging beim Merklinger Team nichts mehr. Ermingen sorgte mit vier weiteren Spielgewinnen in direkter Folge nach drei Stunden Spielzeit für den 9:4 Endstand. Trotz allem war es deutlich enger, als das Ergebnis es aussagt. Mit gleich fünf Spielen, die knapp im fünften Satz entschieden wurden, hätte es auch genauso gut anders herum ausgehen können.

Ohne Chance waren die Herren III, bei ihrer 3:8 Niederlage in der Kreisklasse Gruppe zwei Partie, gegen den deutlich stärker eingeschätzten TSV Neu-Ulm IV trotz starker Gegenwehr am Samstagabend in eigener Halle. Die Gäste aus dem bayrischen Teil des Bezirks versuchten gleich zu Beginn die Führung zu übernehmen. Doch erst einmal brachten Steffen Autenrieth/Hans-Peter Wörtz das TVM-Team mit 1:0 in Führung, ehe der Gast den 1:1 Ausgleich schaffte. Im ersten Einzel brachte dann Hans-Peter Wörtz die Hausherren erneut in Führung. So langsam kam Neu-Ulm dann besser in Schwung. Mit vier Siegen in Folge zogen sie zum 5:2 davon. Steffen Autenrieth brachte mit seinem Sieg zum 3:5 noch einmal etwas Hoffnung aufkeimen, doch die Gäste machten einen dicken Strich durch die Rechnung. Nach drei weiteren Siegen und zwei Stunden Spielzeit brachte Neu-Ulm seinen 8:3 Erfolg sicher unter Dach und Fach.

Am kommenden Samstag, den 24. September sind die U19 Mädchen beim TSV Laichingen/Seissen um 13 Uhr in der Jahnhalle zu Gast während die Herren II um 18 Uhr beim TSV Beimerstetten in der Sporthalle „Auf dem Egert“ erwartet werden.