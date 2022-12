Die TVM-Tischtennis-Herren II bezwingen den TV Wiblingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich einen Sieg feiern durften die Herren II als Tabellenletzter, bei ihrem hart erkämpften 9:6-Heimerfolg in der Kreisliga B Gruppe 3 Partie, gegen den Tabellenvorletzten TV Wiblingen II kürzlich an einem Samstagnachmittag. Für beide Teams ging es in dieser Begegnung wirklich um richtig viel. Mit einem Sieg schafft man punktemäßig wieder den Anschluss an das Mittelfeld und mit einer Niederlage hängt man weiterhin hinten fest.

Dementsprechend forsch gingen es beide Mannschaften vom Start weg an. Bernd Strohm/Gerhard Längst besorgten mit ihrem 3:0-Sieg gegen William Suhajik/Abdulkadir Olcay die 1:0-Führung, ehe Wiblingen direkt danach zum 1:1 ausglich. Kurze Zeit später waren es Frank Waldeck/Kevin Schmidt die mit ihrem 3:1-Erfolg über Jonas Merkle/Alexsandrs Cordics den TVM wieder in Führung brachten. Aber auch Wiblingen blieb weiter am Ball. Mohammed Al Areqi glich für den Gast wieder zum 2:2 aus. Ein höheres Tempo schlugen Harry Diefenbacher mit dem Erfolg über Dr. Peter Aulkemeyer (3:0) und Frank Waldeck mit seinem 3:0 Sieg über Abdulkadir Olcay, für das Merklinger Team zur 4:2 Führung an.

Danach war dann Wiblingen mit dem Punkt zum 3:4 an der Reihe, bevor Kevin Schmidt mit seinem 3:1-Erfolg über Aleksandrs Cordics den alten Vorsprung zum 5:3 wieder herstellte. Jonas Merkle besorgte für den Ulmer Stadtteil das 4:5, bevor Bernd Strohm mit einer glänzenden kämpferischen Einstellung und tollen Ballwechseln Dr. Peter Aulkemeyer hauchdünn mit 3:2 zum 6:4 bezwang. Nun kam der Gast tatsächlich auch noch zum 6:6-Ausgleich heran. Doch auch das TVM-Team blieb richtig Nervenstark. Gerhard Längst (3:2 über Abdulkadir) und Kevin Schmidt (3:0 über Jonas Merkle) brachten die Hausherren wieder mit 8:6 in Führung. Damit war das Unentschieden schon sicher. Doch nun wollte Merklingen deutlich mehr. Bernd Keller erlöste das TVM-Team mit seinem 3:0-Erfolg über Alexandrs Cordics, zum damit verbundenen 9:6-Sieg der Hausherren. Wiblingen ist nun mit 1:11 Punkten letzter und Merklingen mit 3:9 Punkten vorletzter. Davor liegen der TSV Beimerstetten II mit 5:9 Punkten und der SV Lonsee III mit 6:8 Punkten.

Eine unverdient hohe 0:8-Niederlage mussten die Herren III, in der Partie der Kreisklasse Gruppe 2, beim SV Thalfingen II am Samstagabend hinnehmen. Dabei wurde das TVM-Team trotz aller Anstrengungen und guter Chancen leider nicht mit einem Spielgewinn belohnt.