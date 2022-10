Die TVM-Tischtennis-Herren I unterliegen in Westerheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lediglich ein Sieg für die Damen Tischtennis SGM Berghülen/Merklingen, ein unentschieden und gleich zwei Niederlagen gab es für die TV Merklingen Tischtennis-Abteilung am Wochenende vom 21. Oktober. Während sich die Damen SGM Berghülen/Merklingen auch in Schelklingen bei ihrem 8:6-Erfolg von ihrer besten Seite zeigte, holten die Herren II mit einer starken Leistung beim favorisierten SV Lonsee III ein 8:8-Unentschieden. Niederlagen gab es dagegen für die ersatzgeschwächten Herren I beim 5:9 im Lokalderby beim SV Westerheim I und für die Herren III bei ihrem 0:8 gegen die SF Rammingen II in eigener Halle.

Erneut ersatzgeschwächt hatten die Herren I bei ihrer 5:9-Niederlage im Lokalderby der Kreisliga A Gruppe 3 Partie beim SV Westerheim I in der Albhalle vom Start weg einen schweren Stand. Trotzdem ging aber erst einmal das TVM-Team durch Andy Freund/Bernd Strohm (gegen Inge Breit/Marcel Schweizer) und Andreas Haßler/Frank Waldeck (gegen Alex Kneer/Manfred Rehm) mit 2:0 in Führung, ehe die Hausherren besser ins Spiel kamen und durch die Routiniers Peter Hagenmaier/Johannes Walter (gegen Harry Diefenbacher/Bernd Keller) zum 1:2 verkürzten. Marcel Schweizer glich dann auch noch (gegen Andy Freund) zum 2.2 aus, bevor Andreas Haßler (gegen Alex Kneer) erneut Merklingen mit 3:2 in Führung brachte. Dann lief es für die Gastgeber richtig gut. Manfred Rehm (gegen Harry Diefenbacher), Peter Hagenmaier (gegen Bernd Strohm) und Inge Breit (gegen Bernd Keller) holten die Führung zum 5:3 zurück. Frank Waldeck brachte Merklingen mit seinem Sieg über Johannes Walter wieder zum 4:5 heran, ehe Marcel Schweizer mit einer tollen Leistung Andreas Haßler niederrang und Westerheim mit 6:4 in Führung brachte. Andy Freund führte den TVM im Anschluss mit seinem Sieg über Alex Kneer zum 5:6 nochmals in Reichweite heran. Dann schlug das Pendel erneut für die Hausherren aus. Manfred Rehm (gegen Bernd Strohm) und Peter Hagenmaier (gegen Harry Diefenbacher) besorgten mit ihren Siegen zum 8:5 die Vorentscheidung. Inge Breit blieb es mit ihrem Sieg gegen Frank Waldeck vorbehalten, nach drei Stunden Spielzeit den 9:5-Sieg für Westerheim einzusacken.

Absolut ohne Chance waren die Herren III bei ihrer 0:8-Niederlage im Spiel der Kreisklasse Gruppe 2 gegen die SF Rammingen II am Samstagabend in eigener Halle. Die Gäste waren in wirklich allen Belangen klar überlegen.