Die TVM-Tischtennis-Herren I schlagen Laichingen II klar

Gleich zum Saisonstart bekamen die Herren I der TV Merklingen Tischtennis-Abteilung mit dem TSV Laichingen II einen wirklich richtig schwierigen Gegner vor die Brust serviert. Daher ging das TVM-Team bei seinem 9:1 Erfolg im Lokalderby der Kreisliga A Gruppe 3, am Samstagabend, den 1. Oktober in eigener Halle, gegen die etwas ersatzgeschwächten Gegner, von Beginn an voll konzentriert ans Werk. Vom Start weg setzte die Merklinger Mannschaft die Gäste dabei stark unter Druck. Sehr rasch führten die Hausherren in den Eingangsdoppeln durch Andreas Haßler/Mike Steeb, Benjamin Hack/Andy Freund und Bernd Strohm/Gerhard Längst mit 3:0, ehe Benjamin Hack gegen Heinz-Dieter Söll und Andreas Haßler gegen Kurt Lehner in einem Fünfsatzkrimi die Führung weiter bis zum 5:0 Spielstand hochschraubten. Dann kamen auch die Leinenweber etwas besser ins Spiel und verkürzten durch Dennis Stucke zum 1:5 Zwischenstand. Laichingen versuchte dann noch einmal alles, um zurück ins Spiel zu kommen, doch Andy Freund, Bernd Strohm und Gerhard Längst schraubten mit drei weiteren Spielgewinnen und einer richtig tollen spielerischen Leistung für Merklingen die Führung zum 8:1 weiter hoch. Benjamin Hack blieb es dann vorbehalten, mit seinem 3:1 Sieg im richtig hochklassigen Spitzenspiel gegen Kurt Lehner, nach genau zwei Stunden Spielzeit, den hochverdienten aber trotzdem für alle etwas überraschenden 9:1 Endstand und Spielgewinn für das 1. Merklinger Herren-Team einzusacken.