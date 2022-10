Die TVM-Tischtennis-Herren I bezwingen Westerheim II

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei Siege bei zwei Lokalderbys gab es für die TV Merklingen-Tischtennis-Herren I am Wochenende vom 30. September. Am Samstagabend gewannen sie gegen den TSV Laichingen II in einer fesselnden Partie mit 9:1 knapper als das Ergebnis es aussagt. Am Sonntagmorgen mussten sie dann beim 9:4 über den SV Westerheim II allerdings fast über die volle Distanz gehen.

Hart kämpfen mussten die Herren I bei ihrem 9:x4 Sieg im Kreisliga A Gruppe 3 Lokalderby gegen den SV Westerheim II am Sonntagmorgen. Die Gäste hatten in Bestbesetzung in ihrem erstem Kreisliga-Auswärtsspiel offensichtlich viel vor. Daher ging das etwas ersatzgeschwächte TVM-Team die Begegnung hochkonzentriert und mit viel Schwung an. Die Eingangsdoppel Andreas Haßler/Lena Gienger (gegen Walter/Bültmann) und Benjamin Hack/Andy Freund (gegen Kempf/Kempf) holten einen frühen 2:0 Vorsprung heraus, ehe Ralf Partenheimer/Elmar Sailer (gegen Bernd Strohm/Gerhard Längst) zum 1:2 verkürzten. Dann aber waren es Benjamin Hack (gegen Nils Bültmann), Andreas Haßler (gegen Johannes Walter) und Andy Freund (gegen Elmar Sailer), die in rascher Folge die Führung zum 5:1 ausbauten. Die Spieler aus dem Luftkurort gaben sich aber damit noch lange nicht geschlagen. Alexander Kempf (gegen Bernd Strohm), Ralf Partenheimer (gegen Gerhard Längst) und Christian Kempf (gegen Lena Gienger) brachten Westerheim wieder hoffnungsvoll zum 4:5 in Schlagdistanz heran. Danach allerdings zogen die TVM-Akteure das Tempo noch einmal an. Benjamin Hack (gegen Johannes Walter), Andreas Haßler (gegen Nils Bültmann) und Andy Freund (gegen Alexander Kempf) sorgten wieder für eine beruhigende 8:4 Führung. Bernd Strohm blieb es dann vorbehalten, nach einer tollen spielerischen Leistung und Mobilisierung seiner letzten Reserven, mit einem 3:2 Erfolg über Elmar Sailer, den Merklinger 9:4 Sieg nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden Spielzeit in trockene Tücher zu bringen.

Die am kommenden Wochenende angesetzten Spiele der Herren wurden allesamt auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Die Damen-Spielgemeinschaft TSV Berghülen/TV Merklingen tritt dagegen am Samstag, den 15. Oktober um 18 Uhr beim RSV Ermingen II in der Hochsträßhalle an.