Die TVM-Herren II verlieren gegen Langenau und Dornstadt

Einen anstrengenden Doppelspieltag hatten die TVM-Herren II zu bewältigen. Am späten Freitagabend kehrten sie dabei, mit einer deutlichen 3:9-Niederlage im Reisegepäck, vom Spiel der Kreisklasse B Gruppe 3 beim Tabellendritten TSV Langenau II, aus der Albecker-Tor-Halle zurück. Die Gastgeber legten da schon in den Doppeln ein sehr hohes Tempo vor und gingen folgerichtig auch früh mit 2:0 in Führung, ehe Frank Waldeck/Kevin Schmidt zum 1.2 verkürzten. In den Einzeln hatte Langenau allerdings einen richtigen Lauf. Mit fünf Spielgewinnen in Folge zogen sie, unaufhaltsam und fast schon uneinholbar, zum 7:1 davon. Kevin Schmidt gelang es dann, mit seinem 3:0-Erfolg über Lucas Woratsch, die Serie zu brechen und die TVM-Akteure noch einmal hoffen zu lassen. Nun waren allerdings schon wieder die Hausherren mit dem 8:2 dran, ehe Harry Diefenbacher mit einer wirklich starken Leistung Hans-Peter Leuze bei seinen 3:2-Erfolg zum 3:8 Zwischenstand bezwang. Luisa Schmid besorgte nach genau zwei Stunden Spielzeit mit ihrem 3:1-Erfolg über Frank Waldeck den 9:3-Endstand und damit auch den Sieg für den TSV Langenau.

Deutlich besser lief es für die Herren II bei ihrer 4:9-Niederlage, in der Kreisklasse B Gruppe 3 Partie, gegen den Tabellenführer SF Dornstadt II, am Samstagnachmittag in eigener Halle. Auch Dornstadt legte einen richtigen Frühstart hin und ging sehr rasch mit 2:0 in Führung. Das 1:2 besorgten dann aber Frank Waldeck/Kevin Schmidt, mit ihrem 3:0-Erfolg über Rainer Guth/Frank Schmutz, dann aber direkt im Anschluss. Nach dem 3:1 für Dornstadt, war es Harry Diefenbacher, der den TVM mit seinem 3:0-Sieg über Günter Pfemeter wieder zum 2:3 heranführte. Dann legten die Gäste aber noch einmal einen Zahn zu und erhöhten die Führung zum 5:2, ehe Kevin Schmidt mit seinem 3:2-Erfolg über Frank Schmutz, die Hausherren zum 3:5 wieder näherbrachte und damit auch die Hoffnung am Leben hielt. Dornstadt aber hielt stark dagegen und erhöhte postwendend wieder zum 7:3-Zwischenstand. Harry Diefenbacher gelang es im Anschluss, mit seinem 3:1-Spielgewinn über Holger Biedermann, dem TVM noch einmal etwas Luft zu verschaffen. Schlussendlich war es aber dann Rainer Guth, der mit seinem hauchdünnen 3:2-Erfolg über Gerhard Längst, den 9:4-Sieg, nach zwei Stunden Spielzeit, für Dornstadt in trockene Tücher packte.