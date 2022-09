Die TV Merklingen Tischtennisabteilung gewinnt den Alb-Cup

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Tolle Ergebnisse holten die Merklinger Tischtennisspieler bei den nach zwei Jahren Corona-pause endlich wieder durchgeführten Vorbereitungsturnieren. Der Alb-Cup wurde kurzfristig gemeinsam vom TSV Schelklingen und dem TSV Blaubeuren in der Schelklinger Stadthalle ausgetragen, während auch Lonsee seinen Mühlbach-Cup wieder durchführte und die Zuschauer wirklich tollen Tischtennissport zu sehen bekamen.

Nach einer richtig ausgiebigen Vorbereitung mit schon vielen wirklich langen Trainingseinheiten im August und Anfang September, belohnten sich Harry Diefenbacher/Frank Waldeck mit dem Turniersieg beim Alb-Cup in der B-Konkurrenz. Schon in der Gruppenphase blieben sie nach Siegen über Laichingen, Schelklingen II und Schelklingen III ungeschlagen. Im Halbfinale setzten sie sich dann knapp gegen die Paarung Laichingen/Schelklingen durch, während sie im Finale gegen den TSV Blaubeuren auch noch in der Lage waren; noch eine Schippe draufzulegen. Trotzdem wehrte sich Blaubeuren mit der Paarung Walter Engelke/Dennis Authaler auf das heftigste. Doch Frank Waldeck ließ nichts anbrennen und brachte im letzten Einzel richtig Nervenstark und mit einer tollen Leistung den umjubelten Turniersieg schlussendlich in trockene Tücher. Nicht ganz so gut lief es in der A-Konkurrenz für Mike Steeb/Gerhard Längst. Sie hatten es schon in der Gruppephase mit beiden Finalisten zu tun und schieden trotz großer Gegenwehr leider frühzeitig aus.

Auch in Lonsee beim Mühlbach-Cup war richtig viel geboten. Ein großer Spielerandrang bescherte den Verantwortlichen zu Beginn etwas Platzprobleme bei den Spielansetzungen. Für Benjamin Hack/Tobias Harder lief es trotzdem großartig. Alle drei Spiele der Gruppenphase konnten, dank einer wirklich starken spielerischen Leistung, sicher gewonnen werden. Dann jedoch gab es eine eineinhalbstündige Wartezeit bis zu Hauptrunde, da sich in einigen anderen Gruppe viele lange Spiele ergaben. So war es schwierig wieder ins Spiel zu finden und gegen den VfB Friedrichshafen zu bestehen. Leider wurde die Partie knapp mit 2:3 verloren. So blieb trotz allem ein guter 5. Platz als Trost. Denkbar knapp scheiterten Bernd Strohm/Harry Diefenbacher bereits in der Gruppenphase.