„Die Merklinger Hungerchronik ist authentisch“

Es ist ein Stück Merklinger Geschichte, die in ein neues Licht gerückt wurde. „Und zwar in das richtige Licht“, sagt Jakob Salzmann von der Interessengemeinschaft für Geschichte und Brauchtum Merklingen. Gemeinsam mit Günter Randecker, dem ehemaligen Archivar der Stadt Münsingen, stellte er im Albvereinsraum erstmalig die Merklinger Hungerchronik 1816/1817 vor.

Vorsichtig klappt Salzmann eines der beiden Originalwerke des Merklinger Schäfers Michael Eitle auf und zeigt sie den Zuhörern. „Die halten wir mehr als in Ehren“, sagt er und fährt ganz behutsam mit den Fingern über den grün-bräunlichen Einschlag der Bücher. Der gebürtig aus Heiningen stammende Schäfer Michael Eitle in Merklingen beschrieb in einem Buch die Hungerjahre 1816/1817 vor dem Hintergrund der Landwirtschaft und in einem weiteren Werk ging es um die Schäferei. 1803 heiratete Eitle Walburga Ott, die Tochter des Schäfers Johann Georg Ott in Merklingen. Eitle übertrug mit seinen Aufzeichnungen auch Texte des Schwäbischen Merkurs. Die Familie lebte an der Klostergasse 1. „Heute ist es die Hauptstraße 70 und dort ist Gerüstbau Dieter und Georg Mutschler zu finden“, zeigt Salzmann auf.

Detaillierte Notizen

Die Anzahl der Schafe, Verkaufserlöse von Wolle, Verkauf der Tiere aber eben auch die Wetterverhältnisse hielt Eitle in seinen Notizen fest. Detaillierte Zustände beschrieb der fünffache Vater in seinen Berichten, die heute als Merklinger Hungerchronik bezeichnet werden.

„Die eine oder andere Hungerchronik war eine Fälschung. Deswegen wurde angenommen, dass es auch die Merklinger sei“, erklärt Salzmann und fügt an: „Das wird nun korrigiert. Günter Randecker hat sich dafür eingesetzt, dass es ins richtige Licht gerückt wird. Er prüfte auf Echtheit.“ Vor gut einem Vierteljahr habe sich Randecker dieser Aufgabe angenommen. „Das eigentliche Urteil der Fälschung fiel aber schon vor 30 Jahren“, so Salzmann. Es sei also höchste Zeit für eine Richtigstellung gewesen.

„Ich beschäftige mich schon seit über 30 Jahren mit den Hungerjahren 1816/1817“, erzählt Günter Randecker den Zuhörern im Albvereinsraum. Skeptisch sei er geworden, als in der Laichinger Hungerchronik die Person um den Juden Abraham von Buttenhausen auftauchte. Randecker deckte auf, dass die Laichinger Hungerchronik eine Fälschung ist – und zwar vom Volksschullehrer Christian August Schnerring in den Jahren 1916/1917. Für den Archivar stand sofort fest: „Das war eine ganz plumpe antisemitische Fälschung.“ Auch darüber verfasste Günter Randecker schon ein Werk. Die Dokumentation um die Merklinger Hungerchronik ist nun seine vierte Publikation.

„Die Merklinger Hungerchronik ist authentisch“, macht er seinem Publikum klar. Berichte bestätigten, dass die Not in Gebirgsgegenden besonders groß war. Michael Eitle sei mit seiner Schafherde in jenen Jahren nicht nur auf der Merklinger und Witterstaller Weide gewesen, sondern auch bis nach Machtolsheim, Nellingen, Laichingen, Bühlenhausen, Bermaringen und Balzhausen gekommen und habe die Selbst-Erlebnisse notiert. „Der Frühling ist so spät, Man hat nicht gemeint, daß ein Laub herauskommt. Man hat schier nicht aussäen können vor Nässe. Das Regenwetter ist so heftig geworden, daß man fast nicht im Stande war, das Heu zu dörren oder heimzutun, weil nicht ein einziger Tag ganz gut gewesen ist“, heißt eine ins Deutsch übertragene Beschreibung Eitles. Das Jahr 1816 sei auch für die Schafe ein „höchst schädliches Jahr“ gewesen. Weiter heißt es: „Es ist kein Geld unter den Leuten.“

Die Dokumentation von Günter Randecker enthält diese persönlichen Eindrücke des Merklinger Schäfers. Auf ingesamt 52 Seiten beleuchtet der Archivar die Hungerjahre in Verbindung mit den Fruchtpreisen oder auch der Schwäbischen Chronik. Abgebildet sind auch Teile der Originalnotizen.