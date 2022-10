Die Damen SGM Berghülen/Merklingen bezwingt Schelklingen 8:6

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Von ihrer wirklich allerbesten Seite zeigten sich die Damen der SGM Berghülen/Merklingen bei ihrem hauchdünnen 8:6-Erfolg im Spiel der Bezirksliga beim TSV Schelklingen in der Stadthalle. Beide Teams spielten vom Start weg voll auf Sieg. Kein Punkt, Satz und Spiel wurde verloren gegeben. Den ersten Zähler sackten die Gastgeberinnen gleich im ersten Doppel ein, ehe Christine Dukek/Beate Apfel gegen Elke Duelli/Paula Hack quasi direkt im Anschluss den Ausgleich zum 1:1 besorgten. Das erste Einzel sicherte Christine Dukek mit einem 3:0-Erfolg gegen Heidi Schuster zur 2:1-Führung. Schelklingen drehte nun noch mehr auf und überflügelte das SGM -Team mit zwei Siegen zur erneuten 3:2-Führung. Nun war die Spielgemeinschaft TSV Berghülen/TV Merklingen wieder an der Reihe. Zwei Siege durch Beate Apfel (gegen Gabrielle Hermann und Paula Hack), sowie je ein Erfolg von Lena Gienger (gegen Heidi Schuster) und Christine Dukek (gegen Elke Duelli) brachten der SGM einen schönen 6:3-Vorsprung.

Noch war damit allerdings nichts entschieden. Die Hausherrinnen gaben noch einmal Vollgas und kamen durch Gabriele Hermann wieder zum 4:6 heran. Anschließend besorgte Lena Gienger mit einer sehenswerten Leistung und einem 3:0-Sieg gegen Paula Hack für das wichtige 7:4, das schon einmal das sichere Unentschieden bedeutete. Jetzt mobilisierte Schelklingen die letzten Reserven und kam so tatsächlich durch Heidi Schuster und Elke Duelli noch einmal zum 6:7 sehr gefährlich heran. Nun musste also das letzte Einzel entscheiden. Nach weit über drei Stunden Spielzeit war es erneut Christine Dukek, die mit einer richtig tollen spielerischen Leistung Gabriele Hermann mit 3:0 bezwang und damit den umjubelten 8:6-Sieg für die Spielgemeinschaft Berghülen/Merklingen endgültig unter Dach und Fach brachte.

Weiter geht es für die TVM-Tischtennismannschaften am kommenden Samstag, den 29. Oktober. Die U19 Mädchen werden dabei um 14 Uhr vom RSV Ermingen in der Hochsträßhalle erwartet. Abfahrt ist um 12.45 Uhr an der Sporthalle. Der Fahrer ist Bernd Strohm. Die Herren III spielen um 18 Uhr bei der Spielgemeinschaft Griesingen/Risstissen in der Sporthalle Griesingen. Abfahrt ist um 16.45 Uhr in Merklingen an der Sporthalle. Die Herren I empfangen dann um 19 Uhr den TSV Berghülen in der heimischen Sporthalle zum immer richtig spannenden Lokalderby.