Deutsche Bahn stellt zwei 40 Meter hohe Funkmasten auf

Auf der Gemarkung Merklingen wird die Deutsche Bahn zwei 40 Meter hohe Funkmasten errichten. Der Grund: Die Neubaustrecke der Deutschen Bahn zwischen Wendlingen und Ulm wird mit einem digitalen Zugfunk ausgestattet. Deswegen sind an der Anschlussstelle des Ostportal-Tunnels und am Ostportal vom Tunnel Widderstall zwei Basisstationen notwendig.

„Einwände oder Widerspruch zwecklos“, lautete das Fazit im Merklinger Gemeinderat, nachdem Bürgermeister Sven Kneipp das Einvernehmen zu den Bauanträgen der Deutschen Bahn beantragte. Kopfschütteln und resignierendes Lachen ob der Wortwahl erfolgte im Gremium bereits bei Verlesung des Antrages „zur Errichtung einer Funksende- und Empfangsanlage für das GSM-R Netz der Deutschen Bahn und privater Netzbetreiber“.

GSM-R, so erklärte Kneipp, stehe für „Global System for Mobile Communications – Rail(way)-Mobilfunknetz“. Und dieses Funknetz stelle eine „einheitliche, standardisierte und europaweit interoperable Systemplattform zur Verfügung“. Auf dieser werden dann die mobilen Sprach- und Datenfunkanwendungen der Deutschen Bahn aufgesetzt.

„Noch Fragen?“, sagte Kneipp mit einem Grinsen. Natürlich! Gemeinderätin Marie-Luise Jakob zeigte sich energisch und empört: „40 Meter hohe Masten auf dieser kurzen Strecke, das ist in Unding.“

Die laut Kneipp „sinnvollen Standorte laut Bahn“ seien unter Berücksichtigung der Topografie und bestmöglichen Wirkung eingeplant“. Hinzu käme, dass die Bahn die Masten auch an andere Anbieter wie Vodafon vermieten kann, wodurch die Bevölkerung dann auch von einer besseren LTE-Nutzung profitieren könne (in der Datenübertragung zum Beispiel auf Handy). Doch Jakob gab nicht auf, auch nicht nach dem Hinweis, dass schließlich jeder telefonieren wolle und ein Mast dafür eben irgendwo stehen müsse.

Besorgnis wegen der Funkwellen

„Es geht mir auch um die gesundheitliche Beeinträchtigung von Funkwellen. Wie sind die Abstrahlwinkel? Was muss beachtet werden? Wir sollten an die Menschen denken, die in der Nähe leben und dieser Strahlung ausgesetzt sind.“ Jakob bat um Gespräche mit der Bahn, inwiefern einer der Masten, der am zukünftigen P&R-Parkplatz (Einfahrt Merklingen) vorgesehen ist, weiter in Richtung Sportplatz versetzt werden könne. „Ich weiß, dass uns die Hände gebunden sind, aber ich melde meine Bedenken an, auch wenn wir nichts tun können. Das ist allerhand“, so die Gemeinderätin. Kneipp wies darauf hin, dass der damit verbundene „sichere Schienenverkehr“, für den die Masten notwendig seien, auf jeden Fall elementar sei.

Laut Bahn ist der Zugfunk eine eisenbahntechnische Betriebsanlage, die ausschließlich der Kommunikation zwischen der Betriebszentrale und den Schienenfahrzeugen dient. Um das sicher zu stellen, müssen quasi für die Versorgung entlang der Bahnstrecke in Abständen, die sich topografisch und funktechnisch eignen, Basisstationen errichtet werden. Für die Gewährleistung einer lückenlosen Funkversorgung sollen deswegen die beiden Standorte in Merklingen notwendig sein. Kneipp vermutet, dass auch die Gemeinde Hohenstadt mit einem dann dritten Mast rechnen muss.

Funkmasten sind als Teil von öffentlichen Verkehrsanlagen zu betrachten. Erforderliche Standortbescheinigungen der Bundesnetzagentur liegen bereits vor. Derzeit prüft das Bundesamt noch einmal Standort und öffentlich-rechtliches Interesse. Der Merklinger Gemeinderat, dem die Hände gebunden sind, stimmte dem Bauantrag mit einer Gegenstimme zu.