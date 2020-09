Deutliche Niederlage für Merklingen in Schelklingen

Eine deutliche 0:8-Niederlage haben die Herren III der Tischtennisabteilung des TV Merklingen am Samstag zum Saisonstart beim TSV Schelklingen kassiert. Nach rund einem halben Jahr Corona-Pause und komplettem Trainingsstillstand erscheint das Wettkampfgeschehen für die Teams noch etwas unwirklich und neu.

Absolut ohne Chance waren die Herren III bei ihrer 0:8-Niederlage in der Kreisklasse beim Meisterschaftsfavoriten TSV Schelklingen I am Samstagnachmittag. Die Gastgeber legten gleich zu Beginn ein hohes Tempo vor und sorgten so schon in den Eingangsdoppeln für eine sehr rasche 2:0-Führung. Trotz aller Merklinger Gegenwehr ließen sich die Hausherren aber die Fäden nicht aus der Hand nehmen. Unbeirrt holten sie Spiel um Spiel und bauten ihren Vorsprung so immer weiter aus. Nach bereits 75 Minuten war es dann Eduard Gassmann der, mit seinem 3:0-Sieg über Steffen Autenrieth, den 8:0-Erfolg des TSV Schelklingen perfekt machte. Noch etwas unwirklich und völlig neu fühlte sich der Start in die Saison nach einem halben Jahr erzwungener Corona-Pause für die Mannschaften an. Hände desinfizieren am Eingang, getrennte Umkleidekabinen und Duschen, weit auseinander stehende Stühle, Abstand halten, keine Hände schütteln, reinigen der Sportgeräte und das Ausfüllen von Anwesenheitslisten sind nur einige Punkte des Hygienekonzepts, das von den Vereinen für den Spielbetrieb erstellt werden musste. „Das Wichtigste aber ist dann doch, dass endlich wieder gespielt werden darf, vor allem auch Wettkämpfe bestritten werden dürfen und so der Kontakt zu den anderen Vereinen wieder persönlich hergestellt ist“, war vom Verein zu hören.