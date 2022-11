Derzeit läuft alles zur vollsten Zufriedenheit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weiterhin richtig in Siegeslaune bleiben die Damen der Tischtennis Spielgemeinschaft Berghülen/Merklingen, die sich ohne Problem mit 8:1, in der Bezirksklassen-Partie, gegen den TSV Seissen I in der Berghüler Auhalle verdient durchsetzten.

Gleich vom Start weg ging es bereits in den Eingangsdoppeln so richtig zur Sache. Beide Teams schenkten sich nichts. Während Michaela Hempel/Heike Erz gegen Carina Morlock/Lisa Dussler deutlich mit 3:0 siegten, mussten Christine Dukek/Beate Apfel gegen Claudia Fischer/Juliane Widmann in die Verlängerung. Aber auch dort blieb es von Beginn an eine zähe Sache. Nach einem 11:5, 11:13, 11:9, 10:12 hatten sie im fünften und alles entscheidenden Satz mit 11:9 das Glück des Tüchtigen für einmal auf ihrer Seite. Damit Stand es nach den Doppeln 2:0 für die SGM.

Im ersten Einzel schraubte Michaela Hempel, mit ihrem klaren 3:0 Sieg über Juliane Widmann, den Vorsprung zum 3:0 hoch. Nun verstärkten die Gäste aus dem Blaubeurer Teilort ihre Bemühungen noch einmal deutlich. Claudia Fischer setzte sich hauchdünn mit 3:2 (11:8, 11:8, 8:11, 9:11 und 12:10) gegen die sich aufopferungsvoll wehrende Christine Dukek durch und verkürzte zum 1:3 Zwischenstand. Dann, so schien es, war jeder Funke des Widerstands bei den Gästen erloschen. Jeweils mit 3:0 setzten sich Beate Apfel (gegen Lisa Dussler), Heike Erz (gegen Carina Morlock), Michaela Hempel (gegen Claudia Fischer) und Christine Dukek (gegen Juliane Widmann), mit einer wirklich tollen Leistung, zur eigentlich schon uneinholbaren 7:1 Führung durch. Beate Apfel blieb es dann vorbehalten, mit ihrem 3:0 (11:6, 11:5 und 11:5) Sieg über Carina Morlock, nach genau zwei Stunden Spielzeit, den redlich verdienten 8:1 Erfolg einzufahren. Damit bleibt die Spielgemeinschaft weiterhin punktverlustfrei an der Tabellenspitze.

Bereits am Mittwoch, den 16. November erwarten die Herren III des TVM, die Sportfreunde Dornstadt III um 20 Uhr zum Spiel in Merklingen. Am Freitag, den 18. November sind die Herren II, um 19.30 Uhr beim TSV Langenau II zu Gast. Am Samstag, den 19. November gilt es dann noch einmal alle Konzentration zusammenzunehmen. Um 16 Uhr begrüßen die Herren II die SF Dornstadt II in Merklingen, während die Herren III um 18 Uhr beim TSV Schelklingen I zu Gast sind. Die Herren I dagegen erwarten den TSV Berghülen I um 19 Uhr zum spannenden Lokalderby.