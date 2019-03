Debatte um Lärmschutzwall: Müssen am Ende die Anwohner Teile der Kosten tragen?

Damit eine Gemeinde Grundstücke auch finanziell erschließen kann, werden Beiträge von Grundstückseigentümern, Erbbauberechtigten oder auch Gebäudeeigentümern erhoben. Eine Satzung regelt diese Belange. Merklingen hat die so genannte Erschließungsbeitragssatzung nun neu gefasst. Im Gemeinderat wurde vor allem über einen Punkt diskutiert: Soll auch für Lärmschutzanlagen künftig ein Erschließungsbeitrag gezahlt werden? Und falls ja: Wer wird dann zur Kasse gebeten?

Der Stand der Dinge: Die jüngste Satzung über die Erhebung der Erschließungsbeiträge stammt noch aus dem Jahr 1997. „Eine bisherige Überarbeitung war nicht notwendig, da Grundstücke erschlossen gekauft wurden“, erklärte die Merklinger Kämmerin Manuela Uebele den Ratsmitgliedern und zeigte auch auf, was sich nun geändert hat. Eine Abrechnung von Beiträgen wird nun unter anderem aufgrund der erfolgten Umlegung im Bereich des Gewerbegebietes Brühl II notwendig – nach den Erschließungsmaßnahmen. Die Abrechnung der Anschlussbeiträge, also Wasserversorgung- und Abwasserentsorgungsbeitrag, werden auf Grundlage der entsprechenden Satzungen erhoben. Jene Festsetzung der Erschließungsbeiträge wird ebenfalls auf Basis einer Satzung vorgenommen.

Damit Rechtssicherheit geschaffen werden könne, sei die Neufassung nun wichtig. Die vorgenommenen Änderungen sind laut Uebele mit der Mustersatzung des Gemeindetags Baden-Württemberg abgestimmt.

Änderungen im Überblick: Manuela Uebele erläuterte den Ratsmitgliedern die entsprechenden Änderungen. In der Satzung aus dem Jahr 1997 gab es insgesamt 18 Paragrafen, nun sind es 23. Inhaltlich hat sich auch einiges getan. Der Anteil der Gemeinde an den beitragsfähigen Erschließungskosten soll künftig fünf Prozent betragen; zuvor waren es zehn Prozent. Genau geregelt wird außerdem, was abgerechnet wird – Flächen, Grenzen von Grundstücken und der Umgang mit diesen.

Den zunehmenden Verkehr haben die Anlieger nicht zu verantworten. Markus Marth

Umfangreiche Diskussion: Bauchschmerzen bereitete so manchem Gremiumsmitglied ein Erschließungsbeitrag für Lärmschutzanlagen. Es geht dabei weniger um Wälle, sondern mehr um Wände, die teuer sind, so Uebele. Das soll künftig zur Abrechnung gebracht werden. Ein Beispiel: In einer vorangegangenen Sitzung wurde die Überprüfung angestoßen, ob bei der Brücke der Landesstraße 1230 Höhe Laichinger Weg eine Lärmschutzanlage in Frage kommt. Die Kosten für die Erschließung dieser könnten dann beispielsweise umgelegt werden.

So mancher Ratsherr hat Bauchschmerzen bei Vorschlag

Ratsherr Klaus Danzer: Der vermehrte Straßenverkehr sei nichts, wofür die Anwohner „etwas könnten“. „Deswegen sehe ich den Passus kritisch“, so Danzer. Markus Marth sah das ähnlich – vor allem für Eigentümer von Gebäuden, die schon Bestand haben. Die würden im Nachhinein zur Kasse gebeten – für etwas, das beim Bau noch nicht notwendig war. „Den zunehmenden Verkehr haben die Anlieger nicht zu verantworten“, stellte er klar. Die Kämmerin versuchte, zu beruhigen. Die Satzung regele zunächst nur, dass ein Erschließungsbeitrag erhoben werden kann. In welcher Höhe und wer diesen dann bezahlen soll, müsse jeweils von Projekt zu Projekt neu entschieden werden. Diese Details werden „durch eine besondere Satzung“ geregelt. Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) pflichtete ihr bei: Es stehe nicht fest, wie hoch der prozentuale Anteil neben der Kommune, also der Allgemeinheit, sei. „Darüber wird dann gesondert beraten, wenn ein Fall vorliegt“, verdeutlichte er. Marth: „Die besondere Regelung macht es offen. Wir halten uns so also eigentlich alle Möglichkeiten offen.“ Ratsherr Hans-Jürgen Betz zum Vorschlag: „Es gibt die besondere Satzung für jeden Fall. Damit könnte ich leben.“ Danzer blieb bei seiner Einstellung: Dort, wo bereits Gebäude stehen, sieht er es kritisch, Beiträge zu erheben und damit Anwohner im Nachhinein zu belasten.

Die Abstimmung: Aufgrund der kontroversen Debatte beim Punkt des Erschließungsbeitrages für Lärmschutzanlagen ließ Kneipp gesondert über den entsprechenden Paragrafen 20 abstimmen. Sieben Ratsmitglieder sprachen sich für den Passus, drei dagegen aus. Somit bleibt der Paragraf in der Satzung enthalten. Die Gesamtabstimmung über die Neufassung der Satzung zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen fiel ebenso aus.