Das neue Tor zur Laichinger Alb

In Richtung Stuttgart rollt der Verkehr bereits auf der neuen, dreispurig ausgebauten Richtungsfahrbahn in Richtung der Landeshauptstadt bereits. Diese umfasst den Bauabschnitt des A8-Ausbaus zwischen Nellingen und Hohenstadt. Kurz vor der Ausfahrt zur Laichinger Alb entstand am Mittwoch auch dieser Schnappschuss. Was nun noch folgt: Auch der Verkehr aus Richtung Stuttgart nach Ulm wird auf den nun ausgebauten Bereich umgelegt. Dies soll am Wochenende geschehen. Im Ergebnis werden beide Richtungsverkehre als sogenannter 4+0-Verkehr gebündelt geführt. Damit ist dann die Verkehrsfläche in Richtung Ulm frei, um dort die Baumaßnahmen zum Herstellen der neuen Richtungsfahrbahn Ulm fortzuführen. Angestrebt wird deren Fertigstellung noch in diesem Jahr.