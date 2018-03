Das „Alb Air“ geht in die nächste Runde.

Das Alb Air geht in Merklingen in die nächste Runde. Termin und Ort stehen fest: Die zweite Auflage findet am Samstag, 2. Juni, auf dem Festgelände Auf der Kappel am Ortseingang statt. 2500 Tickets stehen zur Verfügung.

Ein siebenköpfiges Organisationsteam ist fleißig in der Vorbereitung. Mit von der Partie ist auch Georg Fink, der Vorsitzende der Kirchenmusik in Merklingen. Er ist Schriftführer im Team und freut sich schon auf den 2. Juni, wenn mit den Bands „Die Dorfrocker“ und „Schürzenjäger“ musikbegeisterte Leute nach Merklingen auf die Alb gelockt werden sollen.

Am 1. Juli vergangenen Jahres fand das erste Alb Air in Merklingen statt. „Die Idee war, dass wir einfach mal wieder eine größere Veranstaltung auf die Beine stellen wollten“, erinnert sich Fink. 2011 hatte es anlässlich der 1150-Jahrfeier ein großes Dorffest gegeben. Fünf Vorstände hatten sich dazu zu einem Organisationsteam zusammengefunden. Danach war die Idee für das Alb Air geboren. Um dieses stemmen zu können, wurde der Förderverein Vereinsgemeinschaft Merklingen gegründet. Der eingetragene Verein ist ganz offiziell der Organisator des Open-Air-Events. Letztlich seien alle Vereine Merklingens mit an Bord, bringen sich ein und das Organisationsteam setze um.

An Erfolg anknüpfen

14 Grad und Nieselregen: „Trotz allem war es im vergangenen Jahr ein guter Erfolg. 1300 Gäste kamen“, zeigt Fink auf. Vor einem Jahr waren nur die Dorfrocker am Start. Für das kommende Alb Air konnte noch die Gruppe „Schürzenjäger“ gewonnen werden. „Die Bands haben zugesagt; die Verträge sind unterschrieben. Das Alb Air findet also definitiv statt“, sagt der Merklinger.

Ende November vergangenen Jahres waren die Organisatoren in das erste Vorverkaufs-Spezial gestartet. „Es war der erste Schuss, in die Werbung zu gehen“, erklärt Fink. 400 Karten seien daraufhin schon weggegangen. Zudem wurden Radiospots gesendet. Nun soll der Vorverkauf nochmals angekurbelt werden. Die Organisatoren würden zuversichtlich auf die zweite Auflage schauen. „Wir haben im vergangenen Jahr von der Band auch als von den Besuchern ein gutes Feedback bekommen. Es war eine tolle Stimmung“, sagt Fink.

Die Entscheidung, dass es weitergeht, sei nicht schwergefallen. „Wenn alle aus dem Orga-Team noch einmal mitmachen, dann wollten wir es umsetzen. Und alle waren wieder dabei“, freut sich der Merklinger. Die beiden Gruppen für das Alb Air zu bekommen, sei nicht so leicht gewesen. „Wir wollen mit diesen ein breites Publikum ansprechen. Wir wollen ein Fest für Jung und Alt veranstalten und zwar mit einem gewissen Flair“, zeigt Georg Fink das Ziel auf. Die Dorfrocker und die Schürzenjäger würden generationenübergreifende Musik bieten. Die Dorfrocker kommen aus Franken und sind als stimmungsvolle Partyband bekannt. Die Teilnehmer des Alb Airs im vergangenen Jahr werden sich daran erinnern, so Fink und fügt an: „Beide Bands vereinen Lederhose und E-Gitarre, sind jung, wild und mischen die Stimmungsszene ordentlich auf. Sie verbinden Rockelemente und Volksmusik.“

Organisatoren setzen nochmal eins drauf

In diesem Jahr möchten die Merklinger Organisatoren noch „eins draufsetzen“. Deswegen auch die zweite Gruppe. Die Schürzenjäger kommen aus dem Zillertal und reisen als die Urgesteine des Alpenrocks an. Sie haben laut Fink neue aber auch unvergessliche Hits wie „Sierra Madre“ und „Glory Halleluja“ im Gepäck.

Wichtig für die Organisatoren sei auch das Datum gewesen. Der 2. Juni sei ganz bewusst gewählt. „Wir wollten ein Datum wählen, bei dem noch nicht so viele andere Festivitäten gegeben sind – damit man sich nicht gegenseitig die Besucher wegnimmt“, merkt Fink an. So hoffe das Organisationsteam auf viele Gäste, gutes Wetter und positive Stimmung.

Im April sollen dann auch die ersten Plakate aufgehängt und so nochmals verstärkt auf die zweite Auflage des Alb Airs in Merklingen hingewiesen werden. Interessierte können sich aber schon jetzt die Tickets sichern. Die Karte kostet 24,85 Euro. Im Vorverkauf sind Tickets bei allen Filialen der Sparkasse Ulm, der Albernte, Stabilo Landtechnik und Bäckerei Scheiffele in Merklingen zu erhalten. Auch online können Tickets bestellt werden – unter tickets.schwaebische.de sowie beim Ticketanbieter Reservix. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.albair-merklingen.de

„Die Dorfrocker“ und „Schürzenjäger“

Die Dorfrocker: Sie wollen nicht nur ihren ländlichen Wurzeln, sondern auch ihrem Erfolgskurs treu bleiben. Ihr aktuellstes Album heißt „Heimat.Land.Liebe“. Die Dorfrocker sind bei 1000 Shows im In- und Ausland und mehr als 100 TV-Auftritten unterwegs. Die drei Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann kommen gebürtig aus dem 900 Einwohner großen Dorf Kirchaich beim Bamberg. Dort leben sie heute noch. Seit dem Kindergarten machen sie gemeinsam Musik. Rockiger Sound, traditionelle Elemente und Ohrwurm-Melodien sollen in das Herz der Musikfans treffen.

Die Schürzenjäger: „Es ist wieder Schürzenjägerzeit!“ ist nicht nur der Titel des 2012 veröffentlichten Albums der Band aus dem Zillertal, sondern auch Leitmotiv der Musiker. Mit von der Partie sind Bandleader Alfred jun. am Schlagzeug, Alfred sen. an der Ziacha, der Sänger Stevy, der Bassist Andy Marberger, der E-Gitarrist Dennis Tschoeke und Christof von Haniel am Keyboard. Gemeinsam wollen sie Gas geben – mit „Sierra Madre“, „Träume sind stärker“ oder „Treff ma uns in der Mitt’n“. (msc)