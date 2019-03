Darum lehnt der Merklinger Gemeinderat ein Ferienhaus ab

Die Bauvoranfrage zum Neubau eines Ferienhauses im Wochenendgebiet „Ohnreine“ in Merklingen hat beim hiesigen Gemeinderat in der jüngsten Sitzung für Diskussionen gesorgt. Angefragt ist, ob ein 54 Quadratmeter großes Gebäude errichtet werden kann. Das „Problem“: Das Wochenendgebiet besitzt einen Bebauungsplan aus dem Jahr 1982. Die Satzung regelt, dass dort bis zu 40 Quadratmeter große Gebäude gebaut werden dürfen. Die Anfrage überschreitet also die Vorschriften um 14 Quadratmeter. Hinzu komme, dass der Neubau nicht in der Baugrenze verlaufe. Der Gemeinderat müsse, wenn gewünscht, grünes Licht für die Überschreitung der Größe und der Baugrenze geben. Doch genau darüber waren sich nicht alle einig.

Der Merklinger Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos) zeigte Lage und Vorhaben auf. Anhand der Darstellungen war auch erkennbar: Manche der bereits bestehenden Gebäude liegen auf der Baugrenze, andere wiederum auch im Außenbereich. Laut dem Gemeindeoberhaupt sind alle Häuser bis auf eines größer als 40 Quadratmeter. Schwarzbauten oder nicht? Kneipp habe dahingehend nicht nachgezählt, wer hinsichtlich einer Ausnahme angefragt habe.

Weitere Denkschritte

Diese Bauvoranfrage löste im Gremium weitere Denkschritte aus. Bedarf es eines neuen Bebauungsplans? Ratsherr Markus Marth: „So eine Hausgröße geht doch schon in Richtung Dauerwohnen.“ Das sei nicht Anliegen des Wochenendgebiets. Günter Frohring nickte und merkte an: „Das ist schon eine zukunftsweisende Entscheidung. Es verändert das Bild, dessen muss man sich bewusst sein.“ Klaus Danzer machte aber auch deutlich, dass sich die Gesellschaft und so auch der Anspruch verändert haben. „Ich würde es zulassen“, sagte er zur Entscheidung über die Bauvoranfrage.

Marth wiederum brachte einen weiteren Faktor in die Diskussion ein. Sollten diese Veränderungen mitgetragen werden, hätte dies zur Konsequenz, dass die Gemeinde über einen entsprechenden Wasser- und Abwasseranschluss nachdenken müsse. Das Wochenendgebiet „Ohnreine“ ist nämlich nicht an das Abwassernetz der Gemeinde Merklingen angeschlossen.

Die Kommune leitet das Abwasser seit neuestem zur Kläranlage „Steinhäule“ nach Neu-Ulm (wir berichteten) ab. Die auf den Grundstücken der Feriensiedlung entstehenden Abwasser können weiterhin in der Kläranlage Merklingen gegen Gebühr entsorgt werden. Darauf weist auch ein Schild hin, dass an der Zufahrtsstraße zum Wochenendgebiet, das nahe des Grüngutplatzes und des Sportvereins gelegen ist, angebracht ist.

Sven Kneipp sprach sich gegen einen Anschluss aus. „Ich bin nicht dafür, dass wir in Wasser und in einen Kanal investieren“, sagte er in der Sitzung. Das helfe nicht der Merklinger Ortsstruktur. Gegen einen neuen Bebauungsplan wiederum sprach sich Ratsfrau Marie-Luise Jakob aus. Der B-Plan koste Geld.

Antrag auf Abstimmung

Nach längerer Diskussionszeit stellte Hans-Jürgen Betz den Antrag, die Bauvoranfrage zum Neubau des Ferienhauses im Wochenendgebiet „Ohnreine“ mit den beiden Ausnahmen – also Größe und Lage – zuzulassen.

Die Abstimmung: Vier Ratsmitglieder sprachen sich dafür, vier dagegen aus. Zudem gab es zwei Enthaltungen – darunter auch Bürgermeister Sven Kneipp. Das bedeutet: negativer Bescheid. Das Gremium versagte damit das Einvernehmen für die Bauvoranfrage. Die letzte Entscheidung trifft der Landkreis als Genehmigungsbehörde.