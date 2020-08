Darum ist das Merklinger Kinderhaus trotz Ferien offen

Laut eigener Aussage eines Sechsjährigen gegenüber der Polizei hat ihm ein Junge eine Spielzeugpistole in den Mund gesteckt und ein Schaumstoffgeschoss abgefeuert. Den Vorfall vom Montagabend berichtete die Polizei am Dienstag in einer Pressemeldung. Doch ob sich die Szene tatsächlich so abgespielt hat, ist mittlerweile völlig unklar.

Der Sechsjährige hat das Schaumstoffgeschoss verschluckt und musste in der Notaufnahme behandelt werden.