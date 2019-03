Dafür investiert Merklingen in diesem Jahr 1,69 Millionen Euro

In der Gemeinde Merklingen ist der Haushalt gut vorberaten worden. Dementsprechend dauerte die positive Abstimmung über das 375 Seiten starke Zahlenwerk samt des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb „Gemeindegewerke Merklingen“ in der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht lange.

Kämmerin Manuela Uebele hatte noch einige Änderungen vorgenommen, die zuvor aus den Wünschen der Gremiumsmitglieder hervorgegangen waren – darunter beispielsweise die Anschaffung zweier Geschwindigkeitsmessanlagen. Danach stellte sie die wichtigsten Zahlen und Daten vor.

Zahlenwerk vorgestellt

Zum 30. September vergangenen Jahres zählte die Kommune insgesamt 2000 Einwohner. 2017 waren es insgesamt 2012 Bürger. Der Ergebnishaushalt 2019 liegt bei 4,3 Millionen Euro; der Finanzhaushalt ist für dieses Jahr mit vier Millionen Euro prognostiziert. Eine Kreditaufnahme wird laut Uebele nicht nötig. Erfreulich sei auch die Pro-Kopf-Verschuldung. Diese liegt bei 2,48 Euro. Die Gemeinde Merklingen verfüge über liquide Mittel von 1,7 Millionen Euro.

Die Investitionen: In die Zukunft soll weiter investiert werden – 2019 insgesamt 1,69 Millionen Euro. Ein Projekt ist dabei nicht zu übersehen: die Neugestaltung der Ortsmitte. Beim Dorffest soll das neue Zentrum Merklingens eingeweiht werden. Der Termin steht schon: der 27. und 28. Juli dieses Jahres. Außerdem behält die Gemeinde die Sanierung des Kriegerdenkmals sowie das Gewerbegebiet Brühl II im Blick. Die Industriestraße soll mit neuer Straßendecke und Parkplätzen fertiggestellt werden. Die Bertha-Benz-Straße wiederum soll erweitert werden. Im Plan für das Jahr 2019 ist die Erschließung der Lindenstraße. Außerdem soll die Verkehrsinsel am Ammerweg – also am Ortsausgang in Richtung Reithalle und Machtolsheim – angegangen werden. Das Provisorium ist stark beschädigt.

Großes Thema werde auch der Breitbandausbau – im Speziellen geht es um die Backbone-Trasse. Backhaus, Urnengrabfelder, Bahnhof Merklingen, Schlammsauger für die Feuerwehr: Für das Jahr 2019 gebe es erneut eine Menge zu tun.

Umstellung auf Doppik: Lob gab es von Ratsherr Markus Marth für die Kämmerin: „Vom Umfang ausgedehnt, vom Inhalt ungewohnt. Da tut man sich noch schwer. Danke für die Erläuterungen, so dass wir in die Doppik hineinwachsen können.“ Die Gemeinde Merklingen stellte den Haushalt vom kameralistischen System auf das Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen um. Der Haushalt sei, wie immer, solide aufgestellt und somit ein wichtiger Fahrplan für die Gemeinde. Bürgermeister Sven Kneipp (parteilos): „Die Gemeinde ist für 2019 wieder handlungsfähig.“